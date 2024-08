TCR South America chega ao Uruguai com campeonato equilibrado

Neste fim de semana o TCR South America vai disputar sua última etapa no Uruguai, no traçado de Mercedes. O evento celebrará o GP 400 Anos de Soriano, em homenagem ao 400º aniversario da Villa Santo Domingo Soriano, que fica a 40 quilômetros da cidade de Mercedes.

A data marca a estreia da categoria sul-americana no autódromo, que passou por uma reforma recentemente. O traçado tem 2.930 metros, nove curvas e fica a seis quilômetros do centro de Mercedes e próximo ao aeródromo local.

O TCR South America chega a Mercedes com Pedro Cardoso e Juan Ángel Rosso empatados na liderança do campeonato com 248 pontos. Raphael Reis é o terceiro, 33 pontos atrás. Na metade do campeonato, a disputa pelo título segue aberta, ainda mais com 85 pontos distribuídos em cada fim de semana. Vale lembrar também que, após a etapa de Termas de Rio Hondo, cada piloto terá de descartar seus três piores resultados.

Pela Copa Trophy, os três candidatos ao título entrarão na pista. O brasileiro Guilherme Reischl lidera com 271 pontos, seguido do compatriota Fabio Casagrande, apenas três pontos atrás. O uruguaio Enrique Maglione é o terceiro, com 28 pontos de desvantagem. O piloto local tentará reduzir essa diferença em um circuito onde já tem experiência.

A etapa marcará o retorno dos argentinos Leonel Pernía e Fabián Yannantuoni, que não estiveram presentes em El Pinar no evento conjunto com o Kumho FIA TCR World Tour. E Norberto Fontana também seguirá no comando do Honda Civic Type R da Squadra Martino Racing.

