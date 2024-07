Neste fim de semana, a temporada 2024 do TCR Brasil Banco BRB chega a um momento decisivo no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. A quinta etapa do campeonato será realizada em conjunto com o Kumho FIA TCR World Tour e com o TCR South America Banco BRB. Será o último encontro antes da aplicação dos descartes para a decisão do campeonato, no dia 6 de outubro, em Buenos Aires.

O equilíbrio é a grande marca do atual campeonato do TCR Brasil Banco BRB. Os cinco primeiros colocados da classificação estão separados por apenas nove pontos e o sexto, está a apenas 24 do líder. O top 6 dos pilotos é formado por Raphael Reis, seguido por Pedro Cardoso, Galid Osman, Matías Rossi, Juan Ángel Rosso e Rodrigo Baptista (que não corre a etapa). Com o forte grid com os integrantes do Kumho FIA TCR World Tour, a briga em Interlagos deve ser ainda mais acirrado.

O Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, tem um dos traçados mais conhecidos no mundo, com 4.309 metros de extensão, 15 curvas e um desnível de 56 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista. Com os carros do Kumho FIA TCR World Tour serão quase 30 carros na pista, incluindo a estreia do brasileiro Nelsinho Piquet na categoria, no Honda Civic Type R #9 da tradicional equipe argentina Squadra Martino. Todos os carros do brasileiro, do sul-americano e do mundial dividirão a pista em todas as atividades do fim de semana em São Paulo.

Com a presença do Kumho FIA TCR World Tour, serão sete marcas diferentes na pista: Lynk & Co, Hyundai, Honda, Audi, CUPRA, Toyota e Peugeot. Entre os pilotos, teremos dez nacionalidades diferentes: Hungria, França, Sérvia, Itália, Espanha, Suécia, China, Argentina, Uruguai e Brasil.

O cronograma conta com atividades na sexta, sábado e domingo. O primeiro dia será reservado para o shakedown. O sábado conta com dois treinos livres e a classificação no meio da tarde. O domingo encerra o cronograma com as duas corridas já habituais do TCR Brasil Banco BRB, mais uma vez em conjunto com o TCR South America Banco BRB e com o Kumho FIA TCR World Tour.

Após a etapa de Interlagos, saberemos quais os pilotos que chegarão a Buenos Aires, em outubro, com chances de título na temporada 2024. Já o Kumho FIA TCR World Tour ainda terá mais uma etapa na América do Sul, em conjunto com o TCR South America Banco BRB no circuito de El Pinar, na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai, no dia 4 de agosto.

Lista de inscritos para o TCR Brasil Banco BRB:

W2 Pro GP

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

#37 Guilherme Reischl (BRA) *

Cobra Racing Team

#7 Thiago Vivacqua (BRA)

Squadra Martino

#9 Nelson Piquet Jr. (BRA)

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#15 Enrique Maglione (URU) *

PMO Racing

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#27 Marcos Regadas (BRA) *

#8 Rafael Suzuki (BRA)

Toyota Team Argentina

#17 Matías Rossi (ARG)

Paladini Racing

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

* = Copa Trophy

