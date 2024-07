O Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), volta a receber os pilotos do TCR neste final de semana com a disputa da quarta etapa do TCR South America e do TCR Brasil, em etapa válida pelo TCR World Tour, o Mundial da categoria. Piloto da PMO Racing, Pedro Cardoso parte para a etapa visando bons resultados em uma pista da qual obteve um segundo lugar na abertura dos campeonatos nacional e continental.

“Vamos para mais uma etapa do TCR South America junto com o TCR Brasil e, além disso, uma das etapas mais especiais do ano, junto do TCR World Tour. Nós teremos as equipes e os pilotos do Mundial correndo junto com a gente e a nossa expectativa é continuar essa sequência de bons resultados. Lá na primeira etapa nossa performance em corrida foi muito boa”, diz Cardoso, que tem os patrocínios de Banco BRB, Cifarma e WEBDIET.

O piloto do Peugeot 308 TCR número 43 destaca que vai trabalhar no acerto em classificação, visando uma boa posição de largada. Mais do que isso, Cardoso também destaca a obrigatoriedade do uso de lastro em seu carro, 30 quilos, o que ocorre com os primeiros colocados na tabela de classificação. O vice-líder dos dois campeonatos espera ter bons resultados para seguir com o peso extra em seu carro.

“Nós vamos focar agora em buscar uma performance melhor na classificação, para aí sim largar em uma posição melhor e tentar chegar ali bem colocado tanto no campeonato sul-americano quanto no brasileiro. Eu tenho 30 quilos de lastro nessa etapa pelo resultado da etapa anterior, mas isso quer dizer que a gente está pontuando bem e eu espero que para a próxima etapa eu tenha que carregar ainda mais lastro”, completa o piloto.

A programação do TCR em Interlagos será aberta na sexta-feira (19), às 17h. O sábado contará com dois treinos livres e a classificação, marcada para 15h. As corridas estão reservadas para o domingo, às 11h05 e às 14h35. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção da etapa.

