Neste final de semana Thiago Vivacqua disputa a etapa de Interlagos do FIA TCR World Tour. A única prova do campeonato mundial do conceito TCR disputada no Brasil também será válida pelo certame brasileiro e sul-americano.

É a segunda vez que o TCR desembarca no Autódromo José Carlos Pace na temporada 2024. Em abril o piloto do Toyota Corolla #07 disputou a etapa inaugural do campeonato brasileiro e sul-americano em dupla com Nicolas Costa e após escalarem sete posições receberam a bandeira quadriculada em quarto lugar.

O traçado de 4.309 metros situado na capital paulista traz boas lembranças para Vivacqua, na etapa deste ano da Porsche Cup Brasil o jovem de 27 anos cravou a pole position, venceu a corrida principal e o foi o segundo colocado na prova 2. Por isso a expectativa é de um bom resultado na última etapa do conceito TCR em solo brasileiro em 2024.

Em sua temporada de estreia no TCR Brasil e South America Vivacqua já subiu ao pódio com o segundo lugar na segunda etapa campeonato brasileiro, em Cascavel.

“Estamos indo para a última prova no Brasil, desta vez com o peso de ser uma etapa do campeonato mundial do TCR, isso me deixa mais motivado ainda, poder participar de um evento internacional. Meu histórico recente em Interlagos é bom, com uma vitória, uma pole position, dois pódios e um quarto lugar competindo pela Porsche e TCR".

"Temos que entender ao longo do final de semana como evoluir o carro já que na parte técnica temos um novo BoP (Balanço de performance) para Interlagos, alguns pilotos levando lastro, então será uma etapa bem diferente da que fizemos nessa mesma pista na abertura do campeonato. Teremos um grid bem maior, quase 30 carros, então será um grande desafio. Eu estou muito feliz e motivado para conseguir um bom resultado".

O evento FIA (Federação Internacional de Automobilismo) prevê um shakedown na sexta-feira, no sábado acontecem os treinos livres e classificação. No domingo Thiago Vivacqua disputa duas corridas.

A etapa de Interlagos do FIA TCR World Tour, TCR South America e TCR Brasil será transmitida ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

