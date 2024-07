Interlagos recebe o FIA TCR World Tour e o TCR South America

O mundial do conceito TCR chega à América do Sul com a primeira das duas corridas que serão disputadas no continente. No próximo fim de semana, o autódromo de Interlagos recebe o Kumho FIA TCR World Tour, o TCR South America Banco BRB e o TCR Brasil Banco BRB em um único grid.

Como é habitual no formato do campeonato mundial, os carros do Kumho FIA TCR World Tour, por enquanto com onze confirmados, se juntam ao cronograma habitual da categoria TCR que compartilham o evento. Os do mundial, junto com os inscritos do sul-americano e o brasileiro, irão para a pista todos juntos, somando quase trinta carros na lista de inscritos do fim de semana.

Com relação ao Kumho FIA TCR World Tour, após a última etapa disputada nos Estados Unidos, o campeonato é liderado pelo húngaro Norbert Michelisz com 150 pontos, seguido pelo francês Yann Ehrlacher e pelo espanhol Mikel Azcona. Na quarta e quinta posição estão os argentinos Esteban Guerrieri e Néstor Girolami, e na oitava posição está o uruguaio Santiago Urrutia.

Por sua parte, o TCR South America Banco BRB é liderado pelo argentino Juan Ángel Rosso com 130 pontos. A apenas cinco pontos está o brasileiro Pedro Cardoso e a nove pontos está seu compatriota Raphael Reis.

Com a presença do campeonato mundial, haverá sete montadoras diferentes na pista: Lynk & Co, Hyundai, Honda, Audi, CUPRA, Toyota e Peugeot, que serão parte das largadas das etapas na América do Sul. Por sua parte, também haverá dez nacionalidades diferentes entre os pilotos. Já confirmadas, estão as bandeiras da Hungria, França, Sérvia, Itália, Espanha, Suécia, China, Argentina, Uruguai e Brasil.

A nível regulamentar, nada será modificado em relação ao habitual do TCR South America Banco BRB. Durante os dois fins de semana, o cronograma será composto por shakedown, treinos livres, classificação em duas etapas com os doze melhores passando para a Q2 e as duas corridas. Como sempre, na corrida 1 a largada será conforme a classificação no Quali e na corrida 2 as dez primeiras posições do Q2 serão invertidas.

A primeira saída para a pista será na sexta-feira às 17:00 para o shakedown, onde os quase trinta carros buscarão as primeiras referências na América do Sul.

Lista de inscritos da etapa de Interlagos do TCR World Tour / TCR South America:

Cyan Racing – Lynk & Co.

#112 Santiago Urrutia (URU)

#168 Yann Ehrlacher (FRA)

#155 Ma Qing Hua (CHN)

#111 Thed Björk (SWE)

BRC Squadra Corse – Hyundai

#129 Néstor Girolami (ARG)

#105 Norbert Michelisz (HUN)

#196 Mikel Azcona (ESP)

GOAT Racing – Honda

#186 Esteban Guerrieri (ARG)

#199 Marco Butti (ITA)

#162 Dušan Borković (SER)

Vulcano Motorsport – Audi

#127 John Filippi (FRA)

W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B

#47 Norberto Fontana (ARG)

Squadra Martino – Honda

#9 Nelson Piquet Jr. (BRA) B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

PMO Racing – Peugeot

#44 Leonel Pernía (ARG)

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#27 Marcos Regadas (BRA) * B

#8 Rafael Suzuki (BRA) B

Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG) B

Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

#73 Diego Gutierrez (ARG) *

B = Disputa também o TCR Brasil

* = Copa Trophy

