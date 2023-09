O fim de semana de Rapha Reis na etapa conjunta do TCR South America e do TCR Brasil terá desafios distintos no Velopark, em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O piloto do CUPRA #77 é o quarto do certame sul-americano, 85 pontos atrás do líder Ignacio “Nacho” Montenegro, e busca se aproximar da briga pelo título. Já no brasileiro, a situação é inversa: ele é o primeiro colocado na tabela, quatro pontos à frente do argentino.

Por isso, o fim de semana será ainda mais desafiador para o piloto da equipe W2 Pro GP. Ainda mais em um circuito como o do Velopark, o menor da temporada de ambos os campeonatos, com apenas 2.278 metros de extensão e nove curvas. A pista tem duas grandes retas interligadas por curvas de baixa velocidade, o que sempre causa muitas confusões, principalmente nas primeiras voltas. Por isso, uma boa posição de largada é essencial no traçado de Nova Santa Rita. E a classificação de sábado à tarde ganha enorme importância.

O tráfego na classificação será outra questão para os pilotos estabelecerem suas voltas rápidas, principalmente no Q1, quando os 18 carros estarão na pista ao mesmo tempo. Por isso, o trabalho estratégico de Rapha Reis com a equipe W2 Pro GP será essencial para entrar na pista no momento correto e marcar a volta rápida sem ser atrapalhado por carros mais lentos. Desafios que o Velopark traz para pilotos e equipes.

As atividades começam nesta sexta-feira, com um shakedown de 20 minutos. No sábado, a categoria terá dois treinos livres de 30 minutos cada, um pela manhã e outro no início da tarde. A classificação será no fim da tarde, com as duas corridas marcadas para o domingo, a primeira delas com 25 minutos + 1 volta e a segunda, com 30 minutos + 1 volta. O Velopark marca a antepenúltima etapa de ambos os certames.

"A expectativa para este fim de semana no Velopark é a melhor possível”, disse Rapha. “É claro que é uma pista apertada, muito travada, mas acredito que vamos trabalhar muito bem com a equipe para conseguir um bom acerto e também escolher o momento certo de entrar na pista nos treinos.”

“Chego em quarto lugar no sul-americano e na liderança do brasileiro e acho que não tem muita escapatória: a receita para a etapa é tentar chegar nas melhores posições possíveis em ambas as corridas para tentar ficar o mais em cima possível em ambos os campeonatos. Vamos ver o que vai acontecer."

A etapa do Velopark terá a definição do grid de largada na tarde de sábado. E no domingo serão disputadas as duas provas, ambas com transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+ para o território brasileiro.

