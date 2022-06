Carregar reprodutor de áudio

No domingo (05), o TCR South America realizou a última prova de 2022 em solo brasileiro. A segunda corrida do final de semana, que aconteceu em Goiânia, contou com a vitória do estreante Alceu Feldmann.

O uruguaio Juan Manuel Casella terminou a corrida na segunda posição, seguido de Fabricio Pezzini, que ampliou sua vantagem na liderança do campeonato.

Em entrevista após a corrida, Pezzini disse que teve um problema de pressão na bomba de combustível, o que atrapalhou sua performance. No entanto, o argentino, que tem agora 23 pontos de vantagem sobre o segundo colocado Raphael Reis na classificação geral, celebrou o resultado obtido: "Muito importante para o campeonato".

“Foi uma corrida muito boa e muito dura para mim, novamente o problema de pressão na bomba de combustível apareceu para mim, então tive dificuldades com o carro. No fim, consegui descontar um pouco ainda enquanto os primeiros brigavam", disse Pezzini.

"Agora somos mais líderes do que nunca depois de três provas. Foi um resultado muito importante para o campeonato", concluiu.

Classificação do campeonato (Top-10):

1. Fabricio Pezzini (Arg) 223

2. Raphael Reis (Bra) 200

3. Manuel Sapag (Arg) 167

4. Juan Angel Rosso (Arg) 153

5. Pedro Aizza (Bra) 118

6. Alceu Feldmann (Bra) 88

7. Gabriel Lusquinos (Bra) 85

8. Franco Farina (Arg) 83

9. Javier Merlo (Arg) 78

10. Juan Manuel Casella 72

Classificação completa: https://southamerica.tcr-series.com/campeonato2022/

Próximas etapas:

16/17 de Julho: Rivera (Uruguai)

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

