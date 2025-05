Nelsinho Piquet liderou a primeira atividade do dia do TCR South America em San Juan Villicum, na Argentina com o tempo de 1m42s632.

Fabian Yannantuoni foi o segundo colocado com a marca de 1m42s681 e o brasileiro da Raphael Reis completou os três primeiros andando na casa de 1m43s158. O líder do campeonato, Leonel Pernía veio logo em seguida, na quarta colocação.

Resultado treino livre 1

1 - Nelsinho Piquet

2 - Fabian Yannantuoni

3 - Raphael Reis

4 - Leonel Pernía

5 - Tiago Pernia

6 - Fabricio Pezzini

7 - Pedro Cardoso

8 - Mariano Pernia

9 - Santino Balerini

10 - Luis Ramirez

11 - Adrian Chiriano

12 - Juan Angel Rosso

13 - Enzo Gianfratti

14 - Exequiel Bastidas

15 - Genaro Rosetto

16 - Maria Nienkotter

