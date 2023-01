Carregar reprodutor de áudio

Passaram apenas algumas horas desde o início de 2023 e o TCR South America segue com suas novidades para a próxima temporada.

A TTA de Darío Ramonda confirmou o argentino Bernardo Llaver como piloto oficial da equipe com o novíssimo Toyota Corolla que teve sua apresentação no conceito TCR nas últimas três corridas do ano passado no TCR South America.

Com larga experiência no automobilismo argentino, o mendozano se posicionou como um dos pilotos mais experientes para continuar a evolução do carro que é fabricado na Argentina para o mundo todo.

Na última temporada, Llaver disputou duas etapas no TCR South America. A primeira foi no certame de Endurance com o brasileiro Raphael Reis e as demais foram na jornada em San Juan Villicum, onde subiu ao pódio nas duas baterias, terminando em segundo e terceiro.

Em 2023, a Toyota terá sua primeira temporada completa no TCR. O modelo desenvolvido na Argentina e exportado para todo o mundo, fez sua estreia no TCR South America.

No ano passado o Corolla realizou um ano experimental onde ainda não teve a homologação final e por isso não somou pontos no campeonato. Este campeonato será diferente já que desde a primeira etapa ele passará a disputar a tabela geral de pilotos e equipes.

Com cinco corridas disputadas, o carro da marca japonesa já conquistou duas vitórias e uma pole position.

A TTA, comandada por Ramonda, colocará dois Corollas em pista na temporada de 2023. Após a chegada de Llaver, a equipe ainda não confirmou um piloto que será revelado nas próximas semanas.

“Estou extremamente feliz por estar correndo pela Toyota novamente porque tenho muitos amigos de quando corri com a equipe de Dario Ramonda há um tempo atrás", disse Llaver. "Estou realmente muito feliz por fazer uma temporada completa no TCR South America, categoria que gosto muito. Vamos torcer para que seja um sucesso".

“Convocamos e concordamos com a participação de Bernardo Llaver em nossa equipe para participação no Campeonato Sul-Americano TCR 2023", disse Ramonda. "Berni vai juntar-se a uma equipa que já trabalhou com ele e que o valoriza duplamente, tanto pela sua capacidade como piloto como pelas suas qualidades humanas".

"Os seus atributos e potencial já foram demonstrados e estamos confiantes que com o seu contributo conseguiremos alcançar o máximo de resultados numa categoria com projeção além das nossas fronteiras e que impõe um novo desafio à nossa organização técnico-desportiva. Esperamos definir nas próximas semanas quem será o outro integrante da nossa equipe".

