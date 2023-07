Com quatro etapas restantes do campeonato TCR South America, e completada a metade do ano calendário, a categoria sul-americana tem como líderes da tabela geral de pilotos Ignacio Montenegro da Argentina, Raphael Reis do Brasil e Juan Manuel Casella do Uruguai. Essa estatística mostra a grande igualdade entre os pilotos da região e o alto nível de competição que a categoria alcançou em seu terceiro ano de história.

Ainda restam corridas nos três países, mas o encerramento do campeonato acontecerá nos circuitos brasileiros, onde os pilotos locais buscam obter uma pequena vantagem para alcançar o objetivo do campeonato.

A próxima etapa do campeonato sul-americano será no fim de semana de 22 e 23 de julho no Autódromo Eduardo P. Cabrera em Rivera (Uruguai). Lá também será realizada a segunda competição da história do TCR Brasil.

Após passar por Rivera, o TCR WORLD TOUR chegará à região para compartilhar uma data com o TCR South America. El Pinar, em terras uruguaias, será a primeira sede e a segunda etapa na América do Sul será na Argentina. Além do evento internacional, a categoria anuncia a mudança de cenário para a oitava etapa, que passará de Santa Cruz do Sul para o Velopark.

"Estou feliz com nossa posição no campeonato, embora eu ache que poderíamos ter ido melhor se tivéssemos um bom desempenho nas corridas de resistência, que não foram nosso ponto forte”, disse Ignacio Montenegro. “Ainda assim, estamos muito bem no campeonato e agora teremos corridas-chave no Uruguai. Também estou animado com a evolução do Honda Civic e com o trabalho da Squadra Martino".

"O balanço da primeira metade do ano é muito positivo”, comentou Juan Manuel Casella. “Começamos um pouco complicados em Córdoba, mas depois nos recuperamos e sempre estivemos entre os primeiros. Já conquistamos três pódios e estou em terceiro lugar no campeonato, muito próximo dos líderes. Estou feliz com a equipe e com a categoria, porque estamos trabalhando muito bem. Também é hora de agradecer aos meus dois companheiros nas corridas de resistência (Matías Milla e Gaetano Di Mauro), que me deram um grande apoio e bons resultados em Termas de Rio Hondo e Interlagos. Agora, temos que continuar trabalhando para o que está por vir e seguir neste mesmo caminho".

"Nosso ano começou com uma expectativa muito boa, sabendo que seria o ano mais difícil do TCR South America devido aos nomes dos pilotos e das novas equipes”, disse Serafin JR, chefe de equipe da W2 Pro GP. “Começar na Argentina foi um desafio diferente para nós, pois nos últimos anos tínhamos começado no Brasil. O objetivo era conquistar o maior número de pontos possível, e conseguimos nos posicionar em segundo lugar no campeonato, com Raphael Reis muito próximo do líder. Agora, com a maioria das corridas em casa, podemos nos animar para alcançar o objetivo".

