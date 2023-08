A ação não para! O TCR South America volta a acelerar novamente neste fim de semana, e mais uma vez em conjunto com o TCR World Tour, mas agora trocando o Uruguai pela Argentina, no circuito La Pedrera, na cidade de Villa Mercedes, na província de San Luís.

A partir de 2023, o TCR muda a estrutura para a definição de seu campeão mundial. Em vez do WTCR, o título passa a ser decidido no TCR World Finals, programado para acontecer no começo de 2024 no Oriente Médio.

Há duas formas de classificação para as finais. Primeiro pelo TCR World Tour, um campeonato composto por etapas de diferentes campeonatos de TCR ao redor do mundo, com 15 vagas para as finais. A outra, com 45 vagas, é o TCR World Ranking, que cria um ranqueamento de todos os pilotos que disputam os certames de TCR pelo mundo.

Após a passagem por El Pinar, no Uruguai, Ignacio Montenegro aumentou ainda mais sua vantagem na liderança, chegando a 303 pontos contra 262 do novo segundo colocado, Juan Manuel Casella. Bernardo Llaver é o terceiro, com 247, enquanto o brasileiro Raphael Reis caiu para quarto após uma etapa complicada, com 231. Fechando o top 5 está Galid Osman com 187.

Assim como em El Pinar, a passagem por Villa Mercedes não contará para o TCR Brasil, que retoma as atividades no fim de setembro no Velopark.

Confira abaixo a programação da etapa de Villa Mercedes do TCR South America, que contará com a cobertura completa do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 15h - Treino Livre 1 Sexta-feira 17h20 - Treino Livre 2 Sábado 08h30 - Classificação Sábado 11h TCR TV Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Sábado 15h10 ESPN 4, Star + e TCR TV Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 12h10 ESPN 4, Star + e TCR TV

