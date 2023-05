O domínio do CUPRA TCR #77 preparado pela equipe W2 ProGP no moderno circuito de Termas de Río Hondo, cidade termal na província de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina, seguiu neste sábado. Após liderança do titular e do convidado nas duas sessões classificatórias, a pole position do primeiro fim de semana de Endurance da temporada 2023 do TCR South America ficou com a parceria formada pelo brasileiro Raphael Reis e pelo argentino Jorge Barrio.

No ranking com os tempos combinados, a dupla do CUPRA TCR #77 ficou, 0.392s à frente do Peugeot 308 GTI TCR #88 dos argentinos Facundo Marques e Damian Fineschi, da equipe PMO Racing. Na sequência vem o Toyota Corolla GRS TCR #17 de Bernardo Llaver e Gastón Iansa, seguido pelo Lynk&Co #8 do brasileiro Rafa Suzuki e do argentino Matías Signorelli.

Já o Honda Civic #23, do líder do campeonato Ignacio Montenegro, que corre em dupla com seu compatriota argentino Lucas Colombo Russell, vai partir da sexta posição no grid. Larga ao lado do Lynk & Co #24, tripulado pelo uruguaio Frederick Balbi e pelo argentino Matías Russo.

Em P9 no geral, o Honda Civic #15 dos uruguaios Enrique Maglione e Rodrigo Aramendia, foi o líder entre os carros da Copa Trophy.

Vale lembrar que o circuito é um dos melhores da América do Sul. Esta é a segunda visita do TCR South America ao Autódromo Internacional Termas de Río Hondo, que foi inaugurado em 11 de maio de 2008. Quatro anos depois, começaram as obras de reforma, ampliação e modernização do circuito para receber o Mundial de Motovelocidade e que o transformaram em um dos mais importantes da região. Com 14 curvas e longas retas, a pista vai receber mais uma grande corrida.

Neste domingo, a corrida terá duração de 60 minutos e será realizada no fim da manhã, com transmissão ao vivo para o Brasil pelos canais ESPN e Star+. Cada equipe define o piloto que larga e que termina entre o titular e o convidado. A janela de parada será entre as voltas 15 e 21, desde que sob bandeira verde. Há tempo mínimo de 1m45s para o procedimento de pit, no qual apenas com a troca de piloto obrigatória. A troca de pneus é opcional e não há reabastecimento.

“Foi um sábado excelente, conseguimos desenvolver muito o carro ao longo dos treinos. Meu companheiro fez um ótimo trabalho, conseguiu uma vantagem boa na liderança do grupo dele e me deixou mais confortável para a minha saída. Consegui terminar em primeiro também e cravar a pole. Agora vamos analisar os dados, pois o que realmente importa é o domingo.”

Raphael Reis

“Agradeço ao Raphael, ao Serafin e a todos da W2 pelo excelente trabalho. Muito bom de guiar esse CUPRA, é um carro excelente. O carro estava ótimo para a classificação, estou me sentindo muito confortável com o carro desde o primeiro dia. Temos as informações necessárias para acertar o carro para a corrida, sabemos onde cada um está em relação ao carro e onde melhorar. Agora vamos ver quem vai largar e decidir nossa estratégia.”

Jorge Barrio

"Foi uma classificação muito boa, o carro estava muito bem balanceado. Não tivemos muito tempo de treinamento para acertar o carro. Conseguimos sair e fazer a volta rápida e foi uma muito competitiva. Conseguimos chegar perto do que fizeram o Reis e o Barrio. Largar na primeira fila em uma corrida longa é positivo, vamos conseguir evitar o trânsito na primeira volta que sempre é positivo."

Facundo Marques

"O carro está muito bom, só de estar de volta e conseguir ficar no top5 foi muito bom! Com certeza vamos brigar pela vitória amanhã."

Rodrigo Baptista

"Foi bem, estou contente e somos o segundo carro com mais lastro no grid. Foi um bom trabalho da equipe para que pudéssemos largar em uma boa posição."

Ignacio Montenegro

