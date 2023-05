O TCR South America realizou neste domingo a primeira etapa Endurance da temporada 2023. E em uma prova repleta de emoções em Termas de Río Hondo, com pilotos titulares e convidados batendo roda, Raphael Reis e Jorge Barrio não deram chances aos rivais, confirmando o favoritismo para vencer com larga vantagem para Facundo Marques e Damian Fineschi.

Bernardo Llaver / Gastón Iansa terminou na terceira posição, enquanto Juan Manuel Casella / Matías Milla e Rafael Suzuki / Matías Signorelli completaram o top 5. Em décimo, Enrique Maglione e Rodrigo Aramendia foram os vencedores na Trophy.

Esta é a terceira etapa de 2023 e, até aqui, o campeonato tem um nome: Ignacio Montenegro. O jovem argentino de 18 anos vem dominando, com três vitórias e um segundo lugar, liderando com 155 pontos contra 113 do compatriota Bernardo Llaver. O uruguaio Juan Manuel Casella é o terceiro com 95, enquanto dois brasileiros, Galid Osman e Raphael Reis completam o top 5.

Neste formato de Endurance, os pilotos titulares trazem convidados para a realização de apenas uma única prova no fim de semana (contra duas do formato tradicional), com duração de 60 minutos mais uma volta.

Na largada, o #77 de Reis e Barrio se manteve na ponta, com Llaver/Iansa na sequência. Após os primeiros minutos, os dois carros se mantinham na frente, com Marques/Fineschi, Suzuki/Signorelli e Casella/Milla completando o top 5, enquanto Sapag/Ciarrocchi perdia terreno após ir parar na caixa de brita.

Entre os pilotos da classe Trophy, Aramendia/Maglione eram os melhores colocados, na nona posição.

Com 10 minutos, Barrio/Reis já abriam 2s1 para Llaver/Iansa, com o top 5 se mantendo inalterado neste primeiro momento de prova.

E enquanto os ponteiros se mantinham distantes entre si, no meio do pelotão a situação era bem diferente, com seis carros andando colados na briga pela 10ª posição com belas disputas, incluindo a dupla do líder do campeonato, Montenegro, e de Galid Osman.

Quando a prova chegava à metade, as paradas para as trocas de pilotos começavam, com uma janela que ia da volta 17 até a 21. Com duração mínima de 01min45s, alguns aproveitavam para trocar pneus também.

Após a rodada de trocas, restando menos de 20 minutos no relógio, Reis/Barrio lideravam com 8s para Marques/Fineschi. A dupla do #88 abria mais 6s para Llaver/Iansa, com Milla/Casella e Signorelli/Suzuki completando o top 5. Já na Trophy mudanças, com Adalberto e Digo Baptista assumindo a ponta na 10ª posição.

No final, Raphael Reis e Jorge Barrio confirmaram o favoritismo apresentado ao longo de todo o final de semana para garantir a vitória na etapa Endurance do TCR South America, com mais de 6s de vantagem para Facundo Marques / Damian Fineschi.

O TCR South America volta a acelerar no começo de junho, entre os dias 09 e 11 no Autódromo de Interlagos, sendo a primeira passagem da categoria pelo Brasil em 2023. Esta será novamente uma etapa Endurance e que contará também com a estreia do TCR Brasil. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria sul-americana.

Confira o resultado final da etapa Endurance do TCR South America:

1 - Raphael Reis / Jorge Barrio (W2 Pro GP – CUPRA León Competición TCR)

2 - Facundo Marques / Damian Fineschi (PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR)

3 - Bernardo Llaver / Gastón Iansa (Toyota Team Argentina – Toyota Corolla GRS TCR)

4 - Juan Manuel Casella / Matías Milla (Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR)

5 - Rafael Suzuki / Matías Signorelli (PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR)

6 - Pablo Bessone / Ever Franetovich (PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR)

7 - Ignacio Montenegro / Lucas Colombo Russell (Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR)

8 - Galid Osman / Felipe Lapenna (W2 Pro GP – CUPRA León Competición TCR)

9 - Pedro Cardoso / Mathias de Valle (Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra N TCR)

10 - Enrique Maglione / Rodrigo Aramendia (Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR)

11 - Adalberto Baptista / Rodrigo Baptista (Cobra Racing Team – Toyota Corolla GRS TCR)

12 - Franco Farina / Michell Bonnin (Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR)

13 - Fabio Casagrande / Franco Coscia (Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR)

14 – Gonzalo Alterio / Javier Merlo (Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR)

15 – Frederick Balbi / Matías Russo (PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR)

16 – Diego Gutierrez / Gustavo Fernigrini (PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR)

17 - Diego Nunes / Pedro Nunes (Cobra Racing Team – Toyota Corolla GRS TCR)

18 – Guilherme Reischl / Ernesto Bessone (PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR)

19 – Fabián Yannantuoni / Fabricio Pezzini (Paladini Racing – Toyota Corolla GRS TCR)

20 – Juan Ángel Rosso / Luciano Farroni (Paladini Racing – Toyota Corolla GRS TCR)

21 – Manuel Sapag / Marcelo Ciarrocchi (Toyota Team Argentina – Toyota Corolla GRS TCR)

22 - Pablo Otero / Leandro Rama (PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR)

