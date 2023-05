A terceira etapa da temporada de 2023 do TCR South America, também o primeiro encontro Endurance, terá como pole position a dupla composta pelo brasileiro Raphael Reis e o argentino Jorge Barrio. A corrida será disputada no circuito de Termas de Río Hondo, cidade termal na província de Santiago del Estero, no noroeste da Argentina. As médias da melhor volta do brasileiro e do argentino garantiram a volta mais rápida na classificação.

Junto com Reis e Barrio, os argentinos Facundo Marques e Damian Fineschi completam a primeira fila. Atrás deles, largam os argentinos Bernardo Llaver e Gastón Iansa, à frente da dupla de outro brasileiro e um argentino, Rafael Suzuki e Matías Signorelli. A terceira fila será aberta pelo uruguaios Frederick Balbi e Russo, seguidos pelo líder do campeonato Ignácio Montenegro e Colombo Russell, um convidado para essa primeira corrida de Endurance.

A quarta fila conta com a dupla Manuel Sapag e Marcelo Ciarrocchi, que ficarão ao lado de Juan Manuel Casella e Matías Milla. Em nono lugar no grid, estará a dupla Maglione e Aramendia. Alinharão na décima posição Fabian Yannantuoni e Fabricio Pezzini. Para encerrar, na sexta e última fila, estarão a dupla Juan Pablo Bessone e Franetovich, e os últimos serão Juan Ángel Rosso e Luciano Farroni.

A largada da corrida Endurance será às 11h pelo horário de Brasília, no domingo (30). Será transmitida no canal ESPN e no serviço de streaming Star+.

