Com quatro pilotos separados por apenas oito pontos na liderança do campeonato, o TCR South America Banco BRB visita o autódromo do Velocitta para disputar a terceira etapa de 2024. O argentino Juan Ángel Rosso e os brasileiros Raphael Reis, Rodrigo Baptista e Pedro Cardoso são os quatro primeiros da tabela geral após a última corrida em Cascavel (Brasil).

O circuito localizado em Mogi Guaçu, a cerca de 160 quilômetros de São Paulo, é um dos mais esperados pelos pilotos da categoria. O traçado de 3.493 metros, com catorze curvas e um desnível de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista, é muito técnico e exige 100% de concentração para obter o melhor desempenho.

Este fim de semana será especial para a categoria porque na primeira bateria do fim de semana o TCR South America Banco BRB completará 50 corridas desde seu nascimento em 2021. A particularidade é que um piloto também fará parte das celebrações, pois o brasileiro Raphael Reis também atingirá esse número por ter participado de todas as corridas da história da categoria.

O cronograma conta com atividades na sexta, sábado e domingo. O primeiro dia será reservado para o shakedown e o treino livre 1, e o sábado conta com o treino especial para os pilotos da Copa Trophy, o treino livre 2 e a classificação. O domingo encerra o cronograma com as duas corridas já habituais do TCR South America Banco BRB.

Esta será a última etapa antes da chegada do FIA TCR World Tour ao continente quando, no final de julho e início de agosto, a categoria mundial se juntará ao evento do TCR South America Banco BRB em Interlagos (Brasil) e El Pinar (Uruguai).

Confira a lista de inscritos

W2 Pro GP

#77 Raphael Reis (BRA) B

#28 Galid Osman (BRA) B

#37 Guilherme Reischl (BRA) * B

Cobra Racing Team

#7 Thiago Vivacqua (BRA) B

Squadra Martino

#3 Rodrigo Baptista (BRA) B

#60 Juan Manuel Casella (URU) B

#34 Fabio Casagrande (BRA) * B

#15 Enrique Maglione (URU) * B

PMO Racing

#44 Leonel Pernia (ARG)

#43 Pedro Cardoso (BRA) B

#27 Marcos Regadas (BRA) * B

TBC

Toyota Team Argentina

#17 Matías Rossi (ARG) B

TBC

Paladini Racing

#16 Juan Ángel Rosso (ARG) B

#5 Fabián Yannantuoni (ARG) B

#73 Diego Gutierrez (ARG) *

* = Copa Trophy

B = TCR Brasil

