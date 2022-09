TCR South America inicia atividade em Buenos Aires com shakedown dominado por Jorge Barrio com o novo Toyota

Carregar reprodutor de áudio

Um shakedown de 20 minutos deu início a penúltima etapa do calendário 2022 do TCR South America, que pode definir antecipadamente alguns títulos na categoria. A atividade foi acompanhada in loco por Marcello Lotti, presidente do WSC Group e idealizador do conceito TCR, que está em Buenos Aires e pela primeira vez comparece a um evento do campeonato sul-americano.

O campeonato de pilotos tem liderança do argentino Fabricio Pezzini com 401 pontos, sobre seu compatriota Juan Ángel Rosso e o brasileiro Raphael Reis, que somam 329 e 317 tentos respectivamente. Vale destacar que ao término deste fim de semana cada competidor deve descartar uma corrida, que não pode ser evento de endurance tampouco prova de etapa da qual esteve ausente. A pontuação máxima disponível para um piloto em uma etapa com formato de duas baterias de sprint é 91.

Já o certame de equipes tem uma distância maior. A PMO Motorsport com seus Lynk & Co, lidera com 715 pontos, seguida pela atual campeã, a W2 Pro GP, que neste ano prepara os CUPRA do grid e soma 533. O top3 é completado pela Squadra Martino e seus Honda, com 494. Para sacramentar a conquista em Buenos Aires, a PMO Motorsport precisa abrir margem de 164 pontos.

A Copa Trophy também pode selar seu campeão nesta etapa. O brasileiro Fabio Casagrande vem de vitória no geral em Termas de Río Hondo em prova de endurance disputada em dupla com o argentino Esteban Guerrieri e tem 399 pontos. Seu perseguidor mais próximo é o uruguaio Enrique Maglione, com 308. A seguir aparece Adalberto Baptista, campeão da classe em 2021, que soma 279 e não corre em Buenos Aires.

Matemática à parte, o foco das equipes agora é tentar tirar o máximo dos seus carros. O shakedown teve quatro montadoras distintas nas primeiras quatro posições no Autódromo Oscar e Juan Galvez. Jorge Barrio liderou com o novo Toyota Corolla, com 1:20.825. A seguir vieram Rosso, Juan Manuel Casella, Santiago Urrutia e Franco Farina.

O sábado será um dia mais intenso. Pela manhã e ao meio-dia acontecem os dois treinos livres e à tarde acontece o quali. No domingo a primeira corrida larga às 9h30, com a prova do grid invertido e largada em movimento começando às 12h20.

“Arrancamos bem, com a liderança na sessão. É lindo começar o fim de semana com o pé direito. O carro foi muito contundente. Temos ainda alguns pequenos temas que me deixam pensando e um pouco preocupado em relação ao motor. Mas o carro em si está funcionando muito bem e é sempre positivo iniciar assim porque cortamos caminho e teremos mais tempo para testar coisas novas”, disse Jorge Barrio.



CRONOGRAMA – ETAPA 7 – CIUDAD AUTÓDROMO OSCAR Y JUAN GÁLVEZ



SÁBADO, 17 DE SETEMBRO

10:00 a 10:30 – Treino livre 1

13:00 a 13:30 – Treino livre 2

17:10 a 17:30 – Q1

17:40 a 17:50 – Q2 (top 12)



DOMINGO, 18 DE SETEMBRO DE 2022

09:38 – Corrida 1 (17 voltas ou 30 minutos)

10:10 – Chegada Corrida 1

12:24 – Corrida 2 (20 voltas ou 35 minutos)

13:00 – Chegada Corrida 2



LISTA DE INSCRITOS



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann (BRA) – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#22 Gabriel Lusquiños (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande (BRA) – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso (ARG) – Honda Civic FK7

#11 Roy Block (USA) – Honda Civic FK7*



PMO MOTORSPORT

#7 Fabricio Pezzini (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#96 Santiago Urrutia (URU) – Lynk & Co 03 TCR



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione (URU) – Peugeot 308 GTI TCR*

#87 Franco Farina (ARG) – Peugeot 308 GTI TCR



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza (BRA) – Hyundai Elantra



TOYOTA GAZOO RACING LATIN AMERICA

#32 Jorge Barrio (ARG) – Toyota Corolla GRS



MILANESE SPORT

#85 Walter Hernández – Honda Civic FK7



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 7



SÁBADO, 17 DE SETEMBRO

Quali

17:00 TCR TV (Brasil, Uruguai e região)



DOMINGO, 18 DE SETEMBRO DE 2022

Corrida 1

09:30 Star+ (Brasil) e TCR TV (região)

Corrida 2

12:15 ESPN4 (Brasil) e TCR TV (região)

Giaffone analisa fiasco de Monza

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: