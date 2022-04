Carregar reprodutor de áudio

Dois treinos livres e dois classificatórios abriram neste sábado (2) as atividades para a 1ª etapa da temporada 2022 do TCR South America no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

Estreando na categoria como piloto oficial, Pedro Aizza mostrou boa performance com o Hyundai Elantra #35, da Scuderia Chiarelli, ficando entre os cinco primeiros nas duas tomadas de tempo.

No treino classificatório, o piloto registrou o quinto melhor tempo (1min33s898), posição de largada na corrida 1 no domingo. Já a corrida 2 terá seu grid definido pelo resultado final do Q2, mas com os 10 primeiros invertidos, o que coloca Aizza na sexta posição.

“Foi excelente. Por mais que eu quisesse mais, estar largando entre os três primeiros, sei que ainda estamos aprendendo, desenvolvendo e sinto que evoluímos bastante. Estamos com um engenheiro da Hyundai, que veio da Europa, e está nos dando um grande apoio. Tem sido muito importante este suporte”, contou Aizza.

“No Q1, fiz o terceiro melhor tempo e, no Q2, também fiz boas voltas e estava em terceiro até o minuto final, quando acabei superado por dois pilotos, e fiquei fora do Top-3 por apenas um décimo. Mas estamos competitivos e estou bastante animado para as duas corridas de amanhã”, completou o paranaense.

Neste domingo, a largada da corrida 1 será às 9h10 e da corrida 2 às 11h10. As provas serão exibidas ao vivo pelo canal ESPN 4.

Confira os grids das corridas deste domingo (10 primeiros):

Grid Corrida 1

1. Raphael Reis (Bra) 1min33s144

2. Juan Angel Rosso (Arg) 1min33s298

3. Antonio Junqueira (Bra) 1min33s755

4. Fabricio Pezzini (Arg) 1min33s781

5. Pedro Aizza (Bra) 1min33s898

6. Manuel Sapag (Arg) 1min33s908

7. Bia Figueiredo (Bra) 1min34s188

8. Pablo Otero (Arg) 1min35s080

9. Franco Farina (Arg) 1min35s238

10. Fabio Casagrande (Bra) 1min35s305

Grid Corrida 2 (invertido)

1. Fabio Casagrande (Bra)

2. Franco Farina (Arg)

3. Pablo Otero (Arg)

4. Bia Figueiredo (Bra)

5. Manuel Sapag (Arg)

6. Pedro Aizza (Bra)

7. Fabricio Pezzini (Arg)

8. Antonio Junqueira (Bra)

9. Juan Angel Rosso (Arg)

10 Raphael Reis (Bra)

