Raphael Reis, que largará da pole na corrida 1 no domingo (03), disse que o gerenciamento dos pneus será a chave para etapa no Velocitta.

O primeiro pole-position da temporada 2022 do TCR South America é o piloto Raphael Reis, que repetiu o feito de abrir uma temporada da categoria com a posição de honra. Reis colocou o Cupra TCR preparado pela W2 ProGP com a marca de 01min33s144. O argentino Juan Angel Rosso ficou com o segundo tempo a bordo do Honda Civic Type R da Squadra Martino e na terceira posição e pole da Copa Trophy, o Cupra #61 pilotado por Antonio Junqueira.

Em entrevista após a sessão classificatória, Reis disse que a chave para este final de semana é o gerenciamento dos pneus.

“Foi um dia dominante, porém apertado para nós. Lideramos um bom shakedown, no primeiro treino livre focamos no ritmo de corrida. Voltamos a liderar no treino livre 2 e partimos para o quali onde não encaixamos a volta ideal, mas nos garantiu a primeira posição no treino classificatório", disse Reis.

"Repetimos o começo de 2021 conquistando a primeira pole do ano e espero que eu possa terminar o ano na briga pelo campeonato. É importante guardar os pneus bem para as corridas de amanhã para conseguir manter o carro na pista durante a prova toda.”

"Será uma corrida de bastante inteligência. Saber lidar com a dificuldade aqui no Velocitta, que é ainda mais acentuada", acrescentou.

O quali:

A definição do primeiro pole-position de 2022 do TCR South America começou sob forte calor no Velocitta. A primeira sessão de 20 minutos e Angel Rosso foi o primeiro carro a tomar o asfalto do interior paulista. Porém, o primeiro a registar tempo foi seu compatriota Manuel Sapag no Lynk & CO #33. Com cerca de 10 minutos da marca que iniciou a sessão, Rosso assumiu a dianteira com o tempo de 01:33.153, melhorando o tempo de Sapag em mais de um segundo.

A liderança ficou com o Civic #26 até os instantes finais da primeira parte do treino, quando Raphael Reis colocou o Cupra TCR #77 na primeira posição com o tempo de 01min33s100. Fernando Croce ficou abaixo da zona de eliminação e não passou para o Q2, assim como os dois carros da Crown Racing que não foram para a pista no quali por problemas mecânicos.

Com os 12 melhores voltando para mais 10 minutos de pista, toda volta era importante na disputa pela pole-position. A definição começou novamente com Rosso liderando as atividades e Junqueira dominando mais uma atividade pela Trophy. Dentro dos cinco minutos finais, Raphael Reis marcou a volta vencedora do sábado e colocou o Cupra TCR da W2 Pro GP na primeira posição geral. Rosso ainda conseguiu baixar sua melhor marca pessoal, mas não conseguiu superar o concorrente brasileiro, diferença de 0.154s entre eles. Junqueira garantiu a pole da Copa Trophy com o terceiro tempo geral em sua estreia na categoria. completaram os cinco primeiros Fabricio Pezzini e Pedro Aizza.

As duas corridas da etapa inaugural do TCR South America em 2022 acontecem neste domingo a partir das 09h da manhã.

Grid Corrida 1

1. Raphael Reis (Bra) 1min33s144

2. Juan Angel Rosso (Arg) 1min33s298

3. Antonio Junqueira (Bra) 1min33s755

4. Fabricio Pezzini (Arg) 1min33s781

5. Pedro Aizza (Bra) 1min33s898

6. Manuel Sapag (Arg) 1min33s908

7. Bia Figueiredo (Bra) 1min34s188

8. Pablo Otero (Arg) 1min35s080

9. Franco Farina (Arg) 1min35s238

10. Fabio Casagrande (Bra) 1min35s305

Grid Corrida 2 (invertido)

1. Fabio Casagrande (Bra)

2. Franco Farina (Arg)

3. Pablo Otero (Arg)

4. Bia Figueiredo (Bra)

5. Manuel Sapag (Arg)

6. Pedro Aizza (Bra)

7. Fabricio Pezzini (Arg)

8. Antonio Junqueira (Bra)

9. Juan Angel Rosso (Arg)

10 Raphael Reis (Bra)

TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 1

Domingo 3 de abril 2022

09:00 – Corrida 1 ao vivo no ESPN 4 (Brasil), Tyc Sports (Argentina) e TCR TV (Região).

11:00 – Corrida 2 ao vivo no ESPN 4 (Brasil) e TCR TV (Região). 12:45 Carrera 2 en diferido no Tyc Sports (Argentina)

