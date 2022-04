Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America realizou neste sábado (02) o primeiro treino de classificação da temporada de 2022, em Mogi Guaçu. Raphael Reis, que foi o primeiro pole position da história da categoria, repetiu a performance de 2021 e garantiu a primeira pole do ano no Velocitta.

Com tempo de 1min33s144, o piloto da W2 Pro GP foi o mais rápido e largará da posição de honra neste domingo.

Juan Ángel Rosso, será o segundo no grid, seguido de Antonio Junqueira-T.

Em entrevista após a sessão classificatória, Reis disse que a chave para este final de semana é o gerenciamento dos pneus.

"Amanhã vai valer muito cuidar bem dos pneus", disse o brasiliense.

"Será uma corrida de bastante inteligência. Saber lidar com a dificuldade aqui no Velocitta, que é ainda mais acentuada", acrescentou.

Às 09h00 acontece a primeira corrida da primeira etapa do TCR South America 2022, com transmissão ao vivo pelo ESPN 4 (Brasil), Tyc Sports (Argentina) e TCR TV (Região).

Confira os grids das corridas deste domingo (10 primeiros):

Grid Corrida 1

1. Raphael Reis (Bra) 1min33s144

2. Juan Angel Rosso (Arg) 1min33s298

3. Antonio Junqueira (Bra) 1min33s755

4. Fabricio Pezzini (Arg) 1min33s781

5. Pedro Aizza (Bra) 1min33s898

6. Manuel Sapag (Arg) 1min33s908

7. Bia Figueiredo (Bra) 1min34s188

8. Pablo Otero (Arg) 1min35s080

9. Franco Farina (Arg) 1min35s238

10. Fabio Casagrande (Bra) 1min35s305

Grid Corrida 2 (invertido)

1. Fabio Casagrande (Bra)

2. Franco Farina (Arg)

3. Pablo Otero (Arg)

4. Bia Figueiredo (Bra)

5. Manuel Sapag (Arg)

6. Pedro Aizza (Bra)

7. Fabricio Pezzini (Arg)

8. Antonio Junqueira (Bra)

9. Juan Angel Rosso (Arg)

10 Raphael Reis (Bra)

Cronograma - Etapa 1 – Velocitta

Domingo, 3 de abril

08:43 Corrida 1 - Abertura de boxes

08:58 Corrida 1 - Fechamento de boxes

09:03 Corrida 1 - Placa de 5 minutos

09:08 Corrida 1 – Volta de apresentação

09:10 Corrida 1 – Largada/16 voltas ou 25 minutos

09:33 Corrida 1 – Final

09:37 Corrida 1 - Pódio

10:45 Corrida 2 - Abertura de boxes

10:55 Corrida 2 - Fechado de boxes

11:00 Corrida 2 - Placa de 5 minutos

11:05 Corrida 2 - Volta de apresentação

11:10 Corrida 2 Largada/19 voltas ou 30 minutos

11:42 Corrida 2 - Chegada

11:45 Corrida 2 - Pódio

TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 1

Domingo 3 de abril 2022

09:00 – Corrida 1 ao vivo no ESPN 4 (Brasil), Tyc Sports (Argentina) e TCR TV (Região).

11:00 – Corrida 2 ao vivo no ESPN 4 (Brasil) e TCR TV (Região). 12:45 Carrera 2 en diferido no Tyc Sports (Argentina)

