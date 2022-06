Carregar reprodutor de áudio

O piloto do Hyundai Elantra #35, Pedro Aizza, da Scuderia Chiarelli, foi o décimo colocado nas duas corridas do TCR South America em Goiânia, que recebeu a terceira etapa do campeonato neste sábado e domingo (4 e 5).

Com os resultados, Aizza manteve seu aproveitamento de 100% na zona de pontuação das corridas até aqui e está em quinto na classificação geral. Nesta etapa, 19 carros estiveram na disputa.

Os resultados em Goiânia, no entanto, poderiam ter sido ainda melhores. Na corrida 1, partindo da sétima posição do grid, Aizza largou bem, seguiu o ritmo do pelotão dianteiro e mostrou bastante arrojo na briga por posições. Mas, após alguns “enroscos”, o piloto cruzou a linha de chegada em décimo.

Neste domingo, na segunda prova, o paranaense largou bem, assumiu a ponta, depois caiu para segundo e estava nessa posição quando levou uma punição, por queima de largada, e foi obrigado a passar pelos boxes. Aizza voltou em 12º e foi em busca da recuperação, terminando em décimo.

“Foi um final de semana de grande aprendizado. Conseguimos bons tempos durante os treinos. No classificatório, ficamos em sétimo, que é uma boa posição, já que eu largaria em sétimo na primeira prova e quarto na segunda corrida”, lembrou o piloto.

“A primeira corrida foi bem apertada. Tivemos algumas disputas e toques, que me custaram algumas posições no final e terminei em décimo”, contou.

“Na segunda corrida, eu largaria em quarto, mas acabei saindo de terceiro, porque o primeiro colocado não participou. Larguei bem, fui pra primeiro, mas outros pilotos acabaram tracionaram um pouco melhor e me passaram na reta. Mas consegui ficar em segundo e me manter, melhorando o ritmo cada vez mais. Conseguimos acertar bem o carro para essa prova, mas infelizmente tomei o drive thru pela queima na largada”, lamentou Aizza.

“No TCR, como largamos parados, temos de achar o ponto da embreagem e, quando eu estava achando o ponto, dei uma mexidinha de nada, a roda mal mexeu, nem passei da linha, mas faz parte, é o regulamento. Tomei o drive thru, caí pra 12º e vim numa corrida de recuperação”, explicou.

“Cheguei em décimo e salvamos pontos importantes. Conseguimos acertar o set up e agora vamos usar todo esse aprendizado para as próximas etapas”, finalizou o piloto.

Pódio em Interlagos na segunda etapa, Aizza já havia marcado pontos também nas duas corridas no Velocitta. Agora o piloto se prepara para as próximas etapas, todas fora do Brasil. A quarta rodada do ano acontecerá nos dias 16 e 17 de julho em Rivera, no Uruguai.

Os resultados das duas provas em Goiânia (Top-10):

Corrida 1:

1. Alceu Feldmann (Bra) 15 voltas em 23min53s880

2. Fabrizio Pezzini (Arg) + 2.678

3. Raphael Reis (Bra) + 3.630

4. Manuel Sapag (Arg) +9.664

5. Juan Manuel Casella (Uru) + 11.607

6. Federik Balbi (Uru) + 14.286

7. Juan Angel Rosso (Arg) + 14.290

8. Bia Figueiredo (Bra) + 14.867

9. Marcio Basso (Bra) + 15.621

10. Pedro Aizza (Bra) + 16.839

Corrida 2:

1. Alceu Feldmann (Bra) 17 voltas em 25min49s487

2. Juan Manuel Casella (Uru) + 1.005

3. Fabrizio Pezzini (Arg) + 4.082

4. Manuel Sapag (Arg) + 7.146

5. Juan Angel Rosso (Arg) + 7.753

6. Raphael Reis (Bra) + 9.938

7. Bia Figueiredo (Bra) + 12.798

8. Franco Farina (Arg) + 18.195

9. Renato Braga (Bra) + 24.465

10. Pedro Aizza (Bra) + 29.046

Classificação do campeonato (Top-10):

1. Fabricio Pezzini (Arg) 223

2. Raphael Reis (Bra) 200

3. Manuel Sapag (Arg) 167

4. Juan Angel Rosso (Arg) 153

5. Pedro Aizza (Bra) 118

6. Alceu Feldmann (Bra) 88

7. Gabriel Lusquinos (Bra) 85

8. Franco Farina (Arg) 83

9. Javier Merlo (Arg) 78

10. Juan Manuel Casella 72

Classificação completa: https://southamerica.tcr-series.com/campeonato2022/

Próximas etapas:

16/17 de Julho: Rivera (Uruguai)

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

