TCR South America: Paladini Racing terá dois carros em 2023

A temporada 2023 do TCR South America está cada vez mais próxima e o grid está se completando. Nesse caso, se anunciou a chegada da Paladini Racing, uma estrutura que terá a condução geral de Víctor Rosso, e contará com os experientes pilotos Fabian Yannantuoni e Juan Ángel Rosso a bordo dos novos Toyota Corolla.

O argentino Rosso, atual vice-campeão da categoria, já conta com experiência neste tipo de automóveis e com certeza será um dos protagonistas do campeonato. Por sua parte, seu compatriota Yannantuoni iniciará seu caminho no conceito TCR em 26 de março, quando a categoria recebe a luz verde para a temporada 2023.

A empresa Paladini, que completará 100 anos de história, irá operar pela primeira vez um equipamento próprio de competição dentro do automobilismo.

Com a incorporação deste novo time ao TCR South America, Victor Rosso deixará de formar parte da categoria onde nos primeiros anos se dedicou como chefe de equipes. O ex-piloto experimentado agora assumirá o lugar de Diretor Geral da Paladini Racing.

DECLARAÇÕES

“É um verdadeiro orgulho poder estar novamente vinculado a um projeto desportivo e mais um da mão da Paladini com quem faz muitos anos que trabalhamos juntos. É a primeira vez que a marca se propõe a ter o próprio equipamento e estou muito feliz de poder participar desse momento importante da história deles. O objetivo é chegar à final da temporada e poder lutar por coisas importantes. ¨

Víctor Rosso, Diretor Geral Paladini Racing

“Estou contente de poder começar esta temporada no TCR South America. É uma categoria que vem crescendo, que tem equipamentos, automóveis e um nível de pilotos muito bom. Por outro lado, é raro, depois de muitos anos vai a ser o primeiro em que não vou estar no TC2000, mas estou contente de ter a mudança neste momento. Vamos com tudo como sempre, estou ansioso para testar os carros do conceito TCR. Acompanhei as últimas etapas da temporada passada e a verdade é que é um campeonato que eu gosto muito. Espero poder me adaptar rapidamente, com uma equipe que conheço e com um carro com um comportamento que eu tendo a entender pelo que conversei com outros pilotos. Não vejo a hora de começar a nova etapa. agradeço a todos por confiarem em mim, desde minha família ao pessoal da Paladini que apostou em mim para este desafio.

Fabián Yannantuoni

“Estou feliz, acho que hoje tanto a categoria quanto nós conquistamos algo muito importante. Lamento ter chegado a esse ponto de poder misturar o TCR South America, que tem carros europeus, com os melhores autódromos da região, é um belo objetivo. A equipe de trabalho que temos é sonhadora, o ambiente é muito agradável. Parece que obviamente será um ano de desenvolvimento, teremos que trabalhar muito, mas manter em sigilo a área técnica. Acho que podemos alcançar muitos bons objetivos, ou mais importante, lutar ou ganhar o campeonato. Hoje com Fabián Yannantuoni temos uma relação muito boa, gostamos muito e entendemos quais são as prioridades da empresa, esperamos defendê-los na pista e levá-los ao mais alto nível, que é o que todos queremos”.

Juan Ángel Rosso

“Estamos muito felizes em poder materializar esse projeto de equipe própria em um ano muito especial para a marca pelos seus 100 anos. Como marca alimentar procuramos alianças que potenciem os nossos valores. O trabalho em equipe e a constante inovação unem nossa marca a esta categoria.”

Marcelo Díaz, Gerente de planejamento estratégico e MKT Paladini

