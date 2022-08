Carregar reprodutor de áudio

No dia dos primeiros treinos livres, o maior evento da breve história do TCR South America correspondeu na pista a toda expectativa que havia fora dela. O primeiro treino livre do fim de semana registrou nada menos que cinco carros em um intervalo de 0.052s e dez dentro do mesmo segundo.

No fim da sexta-feira quem sorriu mais foi a Squadra Martino, que viu seus dois Honda, o #26 e #, fecharem a dobradinha separados por apenas 0.005s. A seguir passaram o CUPRA #77, o Hyundai #35 e o Lynk & Co. #7.

O estreante Toyota Corolla #32 fechou a sessão com o oitavo tempo, a 0.517 do tempo de referência da tarde, 1:49.500, estabelecido por Juan Angel Rosso. Mas a melhor marca do dia foi de Esteban Guerrieri, no treino realizado mais cedo exclusivo para debutantes e convidados. O piloto do Honda #34 e competidor regular do WTCR cravou 1:49.464.

Neste sábado acontece mais um treino livre e a sessão classificatória. O grid é apurado pela soma do melhor tempo do titular e do convidado.

Com 20 carros no grid, 40 pilotos representando cinco nacionalidades e oito montadoras diferentes, a segunda jornada de endurance de 2022 promove neste domingo uma corrida de 33 voltas ou 60 minutos de duração que promete ser um divisor de águas na história do TCR South America.

A julgar pelo resultado de sexta-feira, a disputa será intensa do início ao fim.

O que eles disseram:

“Foi um ótimo primeiro treinamento, não pensei que fossemos andar tão rápido, estava um pouco pessimista. Minha dupla andou muito bom no treino. O carro foi melhorando ao longo do dia e vimos o potencial que temos por aqui.”

Juan Angel Rosso



“Foi uma boa atividade, liderei o treinos dos convidados e depois trocamos algumas coisas para o treino livre. Sai primeiro para calibrar o câmbio, depois entreguei o carro para meu parceiro treinar. Foi um bom dia, tudo como planejamos.”

Esteban Guerrieri



“Fizemos um bom treino, mais uma vez nos preocupamos com o acerto da corrida e um acerto constante. O treino foi positivo e temos coisas para evoluir ainda, mirando aquecimento e desgaste dos pneus. Fim de semana começou bem, vamos ver se termina assim também.”

Raphael Reis

LISTA DE INSCRITOS

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA) /Bernardo Llaver (ARG) – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann (BRA) /Matías Milla (ARG) – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista (BRA) /Sergio Ramalho (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ*

#22 Gabriel Lusquiños (BRA) /Vitor Genz (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande (BRA) /Esteban Guerrieri (ARG) – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso (ARG) /Ricardo Risatti (ARG) – Honda Civic FK7

#88 Facundo Marques (ARG) /Franco Coscia (ARG) – Honda Civic FK2



PMO MOTORSPORT

#7 Fabricio Pezzini (ARG) /Carlos Okulovich (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag (ARG) /Santiago Urrutia (URU) – Lynk & Co 03 TCR

#6 Pedro Nunes (BRA) / Marcio Basso (BRA) – Lynk & Co 03 TCR



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella (URU) /Frederick Balbi (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione (URU) /Rodrigo Aramendia (URU) – Peugeot 308 GTI TCR*

#87 Franco Farina (ARG) /Guilherme Resichl (BRA) – Peugeot 308 GTI TCR



CROWN RACING

#29 Ignacio Montenegro (ARG) /Néstor Girolami (ARG) – Honda Civic FK7

#13 Pablo Otero (ARG) /Bia Figueiredo (BRA) – Honda Civic FK7*



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza (BRA) /Mikel Azcona (ESP) – Hyundai Elantra



SQUADRA MARTINO URUGUAI

#73 Juan Pablo Bessone (ARG) / Isidoro Vezzaro (ARG)– Alfa Romeo Giulietta

#14 Matías Cravero (ARG) / Martin Chialvo (ARG) – Alfa Romeo Giulietta



TOYOTA GAZOO RACING LATIN AMERICA

#32 Jorge Barrio (ARG) /Thiago Camilo (BRA)



FDC

#18 Javier Scuncio (CHI) /Martín Scuncio (CHI)

TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 6

SÁBADO, 6 DE AGOSTO

Classificação: 13:00 ao vivo no TCR TV (Brasil, Uruguai e região),



DOMINGO, 7 DE AGOSTO

Carrera Endurance: 11:00 ao vivo na ESPN4 (Brasil)