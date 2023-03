Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America iniciou a terceira temporada de sua história no último fim de semana em Córdoba, na Argentina, e viu o piloto da casa, Ignacio Montenegro se dar bem ao final da rodada dupla.

O piloto da Squadra Martino venceu a primeira corrida do campeonato e, de quebra, subiu ao pódio na segunda, com a terceira posição, somando 75 pontos. Galid Osman e Rafael Suzuki vêm logo atrás, com 55 e 54, respectivamente.

Na Trophy, Fábio Casagrande é o líder, com 66 pontos, seguido de Adalberto Baptista com 61.

A próxima etapa do campeonato será novamente na Argentina, desta vez em Rosário.

Posição Número Piloto Pontos 1 23 MONTENEGRO, IGNACIO 75 2 28 OSMAN, GALID 55 3 8 SUZUKI, RAFAEL 54 4 27 HERNANDEZ, WALTER 53 5 17 LLAVER, BERNARDO 52 6 1 PEZZINI, FABRICIO 47 7 77 REIS, RAPHAEL 45 8 33 SAPAG, MANUEL 28 9 60 CASELLA, JUAN MANUEL 26 10 20 OTERO, PABLO 13 11 37 REISCHL, GUILHERME 12 12 10 BAPTISTA, ADALBERTO 12 13 24 BALBI, FREDERICK 11 14 15 MAGLIONE, ENRIQUE 9 15 34 CASAGRANDE, FABIO 7 16 55 GUTIERREZ, DIEGO 6 17 2 ROSSO, JUAN 3 18 69 ALTERIO, GONZALO 2 19 5 YANNANTUONI, FABIAN 1 20 43 CARDOSO, PEDRO 1 21 7 BESSONE, JUAN PABLO 0 22 11 NUNES, DIEGO 0

TROPHY

Posição Número Piloto Pontos 1 34 CASAGRANDE, FABIO 66 2 10 BAPTISTA, ADALBERTO 61 3 37 REISCHL, GUILHERME 60 4 55 GUTIERREZ, DIEGO 50 5 15 MAGLIONE, ENREIQUE 47 6 20 OTERO, PABLO 40

