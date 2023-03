Carregar reprodutor de áudio

O conceito TCR está gerando grandes mudanças no automobilismo mundial. Uma delas foi a criação, no ano passado, do TCR WORLD RANKING, um quadro geral de todos os pilotos que nos últimos dois anos realizaram pelo menos uma prova TCR em qualquer parte do mundo.

Com diferentes coeficientes em função do tipo de categoria (mundial, regional, nacional, etc.) que corre, os diferentes pilotos somam pontos para chegar ao topo do ranking. A primeira etapa do TCR South America foi um grande evento, considerando os pontos que os corredores conseguiram somar. Por ser um campeonato regional, com mais de 20 carros em pista e oito montadoras diferentes, o coeficiente foi alto para que todos pudessem galgar posições.

O mais marcante do TCR WORLD RANKING é que as primeiras localidades contam com pilotos de diversas categorias. Em primeiro lugar está o espanhol Mikel Azcona que vai participar no TCR WORLD TOUR. Abaixo aparece o primeiro argentino, Franco Girolami que este ano estará no TCR Itália e o italiano Salvatore Tavano que acompanhará Girolami no TCR Itália, mas também competirá no TCR Europa.

O top 10 é completado pelo dinamarquês Kasper Jense (TCR Dinamarca), o francês Yann Ehrlacher (TCR WORLD TOUR), o chinês Ma Qing Hua (TCR WORLD TOUR, TCR Asia e TCR China), o holandês Niels Langeveld (TCR Alemanha, TCR Itália e TCR Europa), o alemão Mike Halder (Nürburgring Langstrecken-Serie e TCR Europa), o italiano Kevin Ceccon (TCR Itália) e o belga Frédérich Vervisch (TCR Europa).

O primeiro representante do TCR South America Banco BRB que aparece é o argentino Fabricio Pezzini, último campeão da categoria e décimo primeiro colocado geral. Em 29º está o brasileiro Raphael Reis, em 32º o argentino Manuel Sapag e em 44º seu compatriota Juan Ángel Rosso. O primeiro uruguaio, atrás de Santiago Urrutia, que está em 16º lugar, é Juan Manuel Casella, que subiu 20 posições para chegar ao 116º.

A grande novidade da semana são as subidas máximas que correspondem todas aos pilotos do TCR South America. O argentino Walter Hernández subiu 193 posições para chegar à posição 251. Por sua vez, Ignacio Montenegro subiu 109 posições para se localizar na 156ª posição geral. Por fim, Bernardo Llaver superou 77 competidores para chegar à 193ª posição.

Vale lembrar que os primeiros 45 do TCR WORLD RANKING terão a oportunidade de disputar a TCR WORLD FINAL, agendada para o início de 2024, para ser o Campeão do Mundo FIA de Carros de Turismo.