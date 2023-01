Carregar reprodutor de áudio

As equipes se preparam para a temporada que começa no fim de semana de 26 de março na Argentina. Depois das confirmações de Bernardo Llaver na TTA e dos pilotos da Squadra Martino e Paladini Racing, é agora anunciada a chegada de Guilherme Reischl à PMO Racing.

O brasileiro, que já acelerou no Audi RS3 e no Peugeot 308 no TCR South America, já fez dez corridas em sua história e seu melhor resultado foi um sexto lugar em Interlagos, na etapa de Endurance da temporada de 2021. Com uma longa trajetória de passando pela Europa e pela Porsche Cup no Brasil, Reischl ocupa hoje a 343ª posição no Ranking Mundial do TCR.

Refira-se que, sob a direção de Ernesto "Tito" Bessone, a PMO Racing vai colocar quatro Peugeot 308 no asfalto durante a temporada de 2023. Os restantes pilotos ainda não foram definidos com três lugares disponíveis e várias negociações diferentes.

“É um prazer poder confirmar o primeiro piloto da equipe", disse Ernesto Bessone, chefe da PMO Racing. "O Guilherme já trabalhou conosco no ano passado e temos grandes projetos para a próxima temporada. Vamos trabalhar muito para conseguir grandes resultados e brigar pela Copa Trophy¨.

"Para mim é um prazer estar no TCR", disse Reischl. "O campeonato está crescendo e se tornando referência em toda a América do Sul. É um prazer para mim este ano estar presente tanto no TCR South America quanto no TCR Brazil com a PMO Racing".

"No ano passado fiz algumas corridas com a equipe. Eles são muito sérios e adorei o Peugeot. Com certeza será um grande ano para nós e ter Ernesto Bessone como professor é uma honra".

O anúncio da lista completa será feito nas próximas semanas.

