TCR South America pode ter sete marcas diferentes em 2022

O primeiro treino do TCR South America foi realizado na última segunda-feira, no Autódromo Velocitta, onde será disputada a primeira etapa do campeonato, no próximo dia 3 de abril.

Com participações somente de equipes e pilotos brasileiros, a categoria reuniu carros das marcas Audi, Honda, Hyundai e Alfa-Romeo. Mas o campeonato terá ainda modelos esportivos de rua como o Cupra, Link & Co e Peugeot. Portanto, sete marcas distintas disputando os principais títulos da competição.

A Cobra Racing Team esteve presente nesta última segunda-feira, no primeiro treino de pré-temporada oficial da TCR Sul-Americana.

A equipe comandada por Nonô Figueiredo foi para a pista com um dos seus dois carros da marca Audi, com o piloto Adalberto Baptista, campeão da Copa Trophy em 2021.

Nonô explicou que “um treino sempre é bom no ponto de vista técnico. Quanto mais treinamos, aumentamos o nosso conhecimento e o piloto adquire maior experiência e confiança no carro”.

O chefe da Cobra Racing Team adianta a possibilidade da realização do segundo treino em outro autódromo do campeonato.

“Por se tratar ainda da pista onde será a primeira etapa, este primeiro treino no Velocitta foi fundamental para tirar informações relevantes de temperatura de pneus e outros significantes acertos.”

“A nossa ideia é que até o início do campeonato, ainda se organize um segundo treino, na pista de Interlagos! A expectativa é de deixar tudo pronto para o início da temporada e aproveitar ao máximo esse novo teste, em meados de março”, finalizou Nonô Figueiredo.

