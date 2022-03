Carregar reprodutor de áudio

A equipe PMO Motorsport apresentou seus três pilotos para a temporada 2022 do TCR South America. Fabricio Pezzini, Manuel Sapag e Pablo Otero ficarão responsáveis pela pilotagem dos três Lynk & Co que participarão da segunda temporada da história da categoria.

Com resultados expressivos no ano de 2021, onde conquistou cinco vitórias nos seis eventos que a equipe alinhou ao menos um carro no grid, agora a organização busca correr o certame completo para alçar voos ainda maiores e brigar pelos títulos de pilotos e equipes.

Fabricio Pezzini renovou seu vinculo com a equipe e participará da temporada completa em 2022. Depois das oportunidades que recebeu em 2021, onde conquistou duas vitórias a bordo do Lynk & Co em Alta Gracia e Concepción Del Uruguay, ambas na Argentina. “Com Pezzini nosso objetivo é aproveitar ao máximo seu conhecimento do carro para ser dominante dentro da temporada do TCR South America”, afirma Enrique Mansilla, chefe de equipe da PMO Motorsport.

“Muito feliz em poder anunciar minha jornada nesse projeto com a PMO Motorsport no TCR para 2022. Vai ser um ano muito importante para a categoria, teremos mais pilotos e ainda mais competitividade no grid. Estamos prontos para competir no mais alto nível até o fim do ano e brigar pelo campeonato.” Comentou Pezzini.

Com 26 anos e experiência no conceito de TCR, o argentino Manuel Sapag troca de escuderia para a nova jornada da categoria na América do Sul e passa a integrar a PMO Motorsport para 2022. Sapag completou a temporada inaugural da categoria na quarta posição geral, mesmo sem ter participado de todos os eventos do calendário. “Sua experiência nacional e internacional nos carros de turismo, somadas as suas habilidades como piloto nos deixam muito esperançosos para brigar por coisas maiores no ano de 2022.” Disse Mansilla.

“Estou bastante animado de poder fazer parte desta equipe. Tanto o carro quanto a equipe tem muito potencial de brigar na parte de cima neste ano. Os Lynk & CO apresentaram um ótimo desempenho ano passado, mesmo não competindo na maioria dos eventos. Espero que meu desempenho seja consistente esse ano e consiga brigar por vitórias em todos os eventos. Agradeço a equipe pela oportunidade de me juntar a eles.”Completou Sapag.

Um terceiro carro chega ao galpão da equipe para 2022 e Pablo Otero será o responsável por conduzir o bólido ao longo da temporada. O piloto argentino competiu em alguns eventos do TCR South America na temporada inaugural com o mesmo Lynk & Co, acelerando em El Pinar e Rivera, duas provas realizadas no Uruguai.

