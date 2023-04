Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado aconteceu o treino classificatório para a segunda etapa do TCR South America, em Rosário. O argentino Juan Ángel Rosso cravou a pole position com o tempo de 1:39.431, apenas 0.006s a frente de Bernardo Llaver, Ignacio Montenegro, líder do campeonato, completou os três primeiros colocados do grid.

Galid Osman foi o melhor brasileiro na sessão, com o quinto lugar do grid. Fabio Casagrande cravou a pole na classe Trophy. A classificação no Autódromo Ciudad de Rosario começou Rosso na liderança. Fabián Yannantuoni e Juan Manuel Casella apareciam logo atrás. O uruguaio Enrique Maglione liderava na classe Trophy.

Na sequência do Q1 Bernardo Llaver assumiu a liderança com o Toyota Corolla GRS TCR, seguido por mais dois carros da Toyota pilotados por Yannantuoni e Rosso. Rafael Suzuki era o melhor brasileiro da sessão, com o quarto melhor tempo.

Na metade dos 20 minutos do Q1 o treino foi paralisado com a bandeira vermelha. Na sequência os pilotos retornaram em busca das 12 melhores posições que garantiriam a vaga para o Q2. Após a bandeira quadriculada Llaver manteve a liderança com a marca de 1:39.513, apenas 0.046 segundo mais rápido que Rosso, Suzuki foi o terceiro. Completaram o top12 Yannantuoni, Montenegro, Fabricio Pezzini, Osman, Manu Sapag, Casella, Frederick Balbi, Casagrande e Pedro Cardoso.

No Q2, grupo dos 12 melhores que disputaram a pole position, Rosso começou liderando seguido pelo líder do campeonato Ignacio Montenegro. Após muitas mudanças nos minutos finais Rosso garantiu a pole position em Rosário, Llaver e Montenegro completaram os três primeiros colocados do grid.

A etapa de Rosário do TCR South America acontece neste domingo, serão disputadas duas provas corridas. A primeira terá 25 minutos e mais uma volta de duração, a segunda terá cinco minutos a mais e ambas serão transmitidas ao vivo pelos canais ESPN e Star+.

"Fiquei surpreso quando me disseram que eu fiz a pole, porque em teoria não tinha colocado tudo na primeira tentativa. Mas desde o início entendi o carro. Tive duas chances. Estou muito feliz pela equipe. Na verdade, esta foi a primeira corrida que pudemos ir e treinar com o Toyota antes de acelerar e andamos bem. Não somos tão competitivos quanto queríamos e é por isso que ainda estou meio surpreso. Mas fiquei bem feliz com a pole", relatou Rosso.

“Parabenizo o Rosso, toda a equipe, principalmente a minha equipe, a Toyota Argentina. O carro estava muito bom na classificação, estava pronto para a pole, cometi um erro na volta e não funcionou para mim. Sinto muito, essas coisas são as que mais me incomodam, não conseguir entregar quando a equipe trabalhou tanto e me entregou um carro quase perfeito."

"É o mesmo carro que dominou nos treinos, e foi igual ou melhor na classificação, mas não consegui aproveitar. Estávamos polindo pequenos detalhes, melhorando o tempo todo e na classificação o carro também estava muito bom, mas não consegui aproveitar", lamentou Llaver.

"É uma pista que cheguei aqui bem preocupado. Todo mundo fala que é muito difícil e muito técnica. Talvez a mais difícil do campeonato. Dei sorte que eu gostei dela e foi bom. Na classificação foi uma confusão. Não sabia que eu estava no Q2. E na hora que eu parei a última vez, falei: "pô, mas já dá pra gente entrar no Q2 com esse tempo?" Já tinha passado em 11º", analisou Casagrande.

"Estou muito feliz com o terceiro lugar. Sentimos o peso extra em Rosário, mas estamos felizes com a posição. Saímos de Córdoba em uma posição muito boa, na liderança do campeonato, então continuamos neste lugar", celebrou Montenegro.



PROGRAMAÇÃO



Domingo 16/04

09:10 TCR SOUTH AMERICA BANCO BRB – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:55 TCR SOUTH AMERICA BANCO BRB – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)



CAMPEONATOS



GERAL

1. Ignacio Montenegro 80 pontos

2. Bernaro Llaver 59

3. Galid Osman 58



TROPHY

1. Fabio Casagrande 76

2. Adalberto Baptista 65

3. Guilherme Reischl 60



EQUIPES

1. Squadra Martino 110 pontos

2. PMO Motorsport 107

3. W2 Pro GP 103

