TCR South America: Rosso conquista pole na etapa de Rosário

Neste sábado, o TCR South America realizou a classificação para a segunda etapa do campeonato 2023 que acontece em Rosário, na Argentina. E a pole do fim de semana ficou com Juan Angel Rosso.

Os três primeiros colocados foram formados por Bernardo Llaver e Ignacio Montenegro. Juan Manuel Casella e o brasileiro Galid Osman fecham os cinco primeiros da classificação.

Na regressiva de 20 minutos e com 20 carros na pista, a primeira tomada de voltas rápidas e tempos teve Juan Angel osso como o primeiro, seguido por Fabian Yannatuoni e Juan Manuel Casella. Quando o relógio marcava 10 minutos restantes, uma bandeira vermelha foi acionada por conta de um incidente envolvendo Adalberto Baptista.

No segundo momento, com os 12 melhores na pista, tivemos Rosso, Montenegro, Casella, Casagrande, Osman, Yannatuoni, Llaver, Sapag, Cardoso, Suzuk, Gutierrez, Pezzini, Balbi disputando a pole. Por fim, depois de muita troca na liderança, Rosso foi o líder da classificação e cravou a pole ao fazer 1:39.431 contra 1:39.437 de Llaver.

O TCR South America volta à pista em Rosário no domingo para as duas corridas válidas pela etapa inaugural da temporada 2023. A primeira acontece às 9h e a segunda às 12h45, horário de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star+.

Resultado do quali em Rosário

1 - Juan Angel Rosso

2 - Bernardo Llaver

3 - Ignacio Montenegro

4 - Juan Manuel Casella

5 - Galid Osman

6 - Fabian Yannantuoni

7 - Fabio Casagrande

8 - Rafael Suzuki

9 - Fabricio Pezzini

10 - Manuel Sapag

11 - Frederik Balbi

12 - Pedro Cardoso

13 - Diego Gutierrez

14 - Pablo Otero

15 - Enrique Maglione

16 - Adalberto Baptista

17 - Raphael Reis

18 - Diego Nunes

19 - Gonzalo Alterio

20 - Juan Pablo Bessone

