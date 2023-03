Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 do TCR South America começou com um ótimo resultado no primeiro teste coletivo da categoria em Córdoba. Novamente a bordo do CUPRA TCR preparado pela W2 ProGp, Raphael Reis terminou o primeiro dia de carros na pista na segunda posição geral.

O brasiliense que passou a ser apoiado nesta temporada pelo Banco BRB liderou por boa parte da atividade e terminaria o dia com a volta mais rápida entre os carros que foram para a pista.

O primeiro pole position da história do TCR South America já havia recolhido o bólido #77 para os boxes quando a organização aumentou em 15 minutos a atividade.

O piloto registrou em sua melhor passagem a marca de 1min34s348, diferença de pouco mais de um décimo para o líder do dia, Juan Angel Rosso.

O TCR South America não tem atividades de pista nesta sexta-feira, apenas eventos voltados para patrocinadores e imprensa. A categoria volta a acelerar no sábado com mais duas sessões de treinos livres e os treinos classificatórios que definem o grid de largada das corridas de domingo. As corridas têm transmissão dos canais ESPN e Star+ para o território brasileiro.

"Hoje foi um dia mais de começar o ano e entender o carro como um todo. O resultado do treino foi muito positivo, não só pelo resultado, mas também pela quantidade de informações coletadas do carro. Optamos por não passar pneu e fazer um long run e estudamos bastante o desgaste do pneu, que faz muita diferença aqui no campeonato. Terminamos o dia bem satisfeitos, sentindo que estamos melhores que no ano passado. Espero que seja um campeonato muito bom, para poder chegar na final mais uma vez disputando o título”, comentou Reis.

