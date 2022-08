Carregar reprodutor de áudio

O início da passagem do TCR South America pela Argentina antecipa o maior espetáculo da curta história do campeonato. Nesta quinta-feira, em teste coletivo de duas horas em Termas de Río Hondo, os 40 pilotos inscritos para a segunda prova de Endurance de 2022 sinalizaram o grande evento que a categoria tem pela frente neste fim de semana.

São múltiplos os atrativos: o lançamento mundial do Toyota Corolla TCR a presença de quatro pilotos regulares do WTCR (inclusive o espanhol Mikel Azcona, que lidera a competição), cinco nacionalidades distintas representadas no grid, oito montadoras com carros inscritos e a entrada na reta final da temporada 2022.

O palco não poderia ser melhor. O seletivo e moderno circuito de Termas de Río Hondo, palco da etapa argentina da MotoGP, foi bastante elogiado pelos pilotos após o treino coletivo desta quinta-feira.

Foram duas horas de sessão, marcadas por alternância no topo da tela de cronometragem. Quem primeiro registrou voltas rápidas foi a Alfa Romeo Giulietta #14, dos argentinos Matías Cravero e Martín Chialvo. Pela metade da sessão, o CUPRA #77 de Raphael Reis e Bernardo Llaver assumiu a liderança, depois foi superado pelo Hyundai #35 de Pedro Aizza e Azcona. O Honda #26, de Juan Angel Rosso e Ricardo Risatti, então cravou a melhor volta. Nos 15 minutos finais, o #77 retomou a melhor marca do dia, com pilotagem de Llaver. Até que, no minuto final, Azcona registrou uma volta voadora, impondo diferença superior a 1s sobre o concorrente mais próximo.

Ao término da sessão, o top5 tinha, nesta ordem: o Hyundai #35, o CUPRA #77, o Honda #26, o CUPRA #17, de Alceu Feldmann e Matías Milla, e o Lynk & Co #7, do líder do campeonato, Fabricio Pezzini, que recebe como convidado seu compatriota argentino Carlos Okulovich.

O estreante Toyota Corolla, com Thiago Camilo e Jorge Barrio, finalizou a sessão com um respeitável sétimo tempo, a apenas 0.067s do top5.

Nesta sexta-feira acontecem mais duas sessões de treinos. No sábado é realizado o quali, com a soma das melhores voltas de cada piloto das tripulações de cada carro estabelecendo a ordem de largada. A prova de domingo tem previsão de 33 voltas ou 60 minutos, com uma janela de pit-stop obrigatória na metade para troca de dois pneus e revezamento dos pilotos.

"Chegamos com muitas expectativas, é a primeira vez que colocamos o nosso Corolla TCR na pista contra os rivais e o dia foi muito proveitoso para verificar o funcionamento do carro, se tudo estava dentro dos conformes”, disse Darío Ramonda, chefe da Toyota Gazoo Racing. “Também foi importante para o Thiago Camilo conhecer um pouco mais do carro, ele só tinha feito um teste antes. Conseguimos boas referências no treino de hoje, embora nesse tipo de atividade cada um tenha uma condição diferente de pneus. Agora é analisar os dados coletados e os comportamentos do carro, hora de deixar tudo certo para amanhã começar o cronograma oficial."

"Tive boas sensações, o carro estava brilhante desde a primeira volta. A cada saída pensamos em melhorar ainda mais o carro junto com a equipe. Foi um grande trabalho de evolução de carro, a última volta foi perfeita e boas sensações na primeira vez aqui em Termas, uma pista muito veloz que eu gostei muito", comentou Mikel Azcona.

"Expectativa de vitória, muito bem acompanhado no carro. O Azcona é atualmente o melhor piloto de TCR do mundo, vamos trabalhar para vencer e que eu conquiste minha primeira vitória aqui na categoria", disse Pedro Aizza.

"É um evento muito importante para nós, o melhor que tivemos até aqui na história do TCR South America. São 20 carros, 40 pilotos e 4 do WTCR, além de muitas nacionalidades. Nossa expectativa é alta para o evento e nos mostra que estamos indo por um bom caminho", afirmou Federico Punteri, CEO do TCR South America.

LISTA DE INSCRITOS:

W2 PRO GP

#77 Raphael Reis (BRA)/Bernardo Llaver (ARG) – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann (BRA)/Matías Milla (ARG) – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista (BRA)/Sergio Ramalho (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ*

#22 Gabriel Lusquiños (BRA)/Vitor Genz (BRA) – Audi RS3 Sedan 8V SEQ



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande (BRA) /Esteban Guerrieri (ARG) – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso (ARG) /Ricardo Risatti (ARG) – Honda Civic FK7

#88 Facundo Marques (ARG)/Franco Coscia (ARG) – Honda Civic FK2



PMO MOTORSPORT

#7 Fabricio Pezzini (ARG)/Carlos Okulovich (ARG) – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag (ARG)/Santiago Urrutia (URU ) – Lynk & Co 03 TCR

#6 Pedro Nunes (BRA)/Marcio Basso (BRA) – Lynk & Co 03 TCR



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella (URU) /Frederick Balbi (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione (URU) /Rodrigo Aramendia (URU) – Peugeot 308 GTI TCR

#87 Franco Farina (ARG) /Guilherme Resichl (BRA) – Peugeot 308 GTI TCR



CROWN RACING

#29 Ignacio Montenegro (ARG) /Néstor Girolami (ARG) – Honda Civic FK7

#13 Pablo Otero (ARG)/Bia Figueiredo (BRA) – Honda Civic FK7



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza (BRA)/Mikel Azcona (ESP) – Hyundai Elantra



SQUADRA MARTINO URUGUAI

#73 Juan Pablo Bessone (ARG)/Isidoro Vezzaro (ARG)– Alfa Romeo Giulietta

#14 Matías Cravero (ARG)/Martin Chialvo (ARG) – Alfa Romeo Giulietta



TOYOTA GAZOO RACING LATIN AMERICA

#32 Jorge Barrio (ARG)/Thiago Camilo (BRA) – Toyota Corolla GRS



FDC

#18 Javier Scuncio (CHI)/Martín Scuncio (CHI) – Hyundai i30