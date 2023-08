Neste final de semana Raphael Reis encara o desafio da sexta etapa do TCR South America, no autódromo Victor Borrat Fabini, no Uruguai. A segunda passagem da categoria em solo uruguaio também marca a chegada do TCR World Tour na região. El Pinar recebe a primeira das duas provas do campeonato mundial na América do Sul.

O brasileiro, que venceu a etapa de Termas de Rio Hondo e ocupa a segunda posição na classificação do campeonato, busca a liderança da competição.

Embora esteja no calendário do TCR South America desde sua temporada inaugural, o autódromo situado na cidade de El Pinar passou por uma reforma para atender os requisitos do TCR World Tour e a pista ganhou 500 metros em sua extensão e nove pilotos fizeram a viagem da Europa para o Uruguai para completar o grid que terá 30 carros nas duas provas do World Tour.

Raphael Reis soma 212 pontos na temporada, 44 a menos que o líder “Nacho” Montenegro. Dependendo dos resultados no Uruguai, o brasileiro pode sair como líder do certame.

O brasiliense da W2 ProGP acumula uma vitória e três pódios com seu Cupra Leon #77 na temporada 2023. Na última etapa, em Rivera, Reis terminou em quinto lugar a primeira corrida e em sétimo a segunda, o objetivo agora é retomar o caminho dos pódios.

“El Pinar é uma pista que já competi em outros anos, apesar da reforma que aumentou um pouco o traçado, acho que teremos uma boa adaptação”, disse Reis. “Estou muito feliz em receber os pilotos da primeira prateleira do conceito de TCR no mundo com essa etapa em conjunto com o World Tour. Isso tem tudo para agregar muito no nosso grid e deixar as disputas ainda mais interessantes. A ideia é pontuar bastante para chegar no Montenegro e quem sabe sair com a liderança do campeonato.”

A etapa de El Pinar prevê treinos na sexta e sábado. No domingo acontecem as duas provas, ambas transmitidas ao vivo no serviço de streaming Star+.

