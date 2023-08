Após uma pausa de quase um mês, o TCR South America retoma as atividades da temporada 2023 para o momento mais importante do campeonato. Neste fim de semana e no próximo, a categoria sedia também duas etapas do TCR World Tour, o mundial da categoria.

El Pinar, no Uruguai, e San Juan, na Argentina, serão os palcos das etapas conjuntas entre as categorias. Em ambas as ocasiões, o grid do TCR South America ganha o reforço de pilotos que estão disputando o Mundial.

A partir de 2023, o TCR muda a estrutura para a definição de seu campeão mundial. Em vez do WTCR, o título passa a ser decidido no TCR World Finals, programado para acontecer no começo de 2024 no Oriente Médio.

Há duas formas de classificação para as finais. Primeiro pelo TCR World Tour, um campeonato composto por etapas de diferentes campeonatos de TCR ao redor do mundo, com 15 vagas para as finais. A outra, com 45 vagas, é o TCR World Ranking, que cria um ranqueamento de todos os pilotos que disputam os certames de TCR pelo mundo.

Após a passagem por Rivera, Ignacio Montenegro segue na liderança com 256 pontos, mas vendo Raphael Reis mais próximo, com 212. Bernardo Llaver é o terceiro, com 208, enquanto Juan Manuel Casella (193) e Galid Osman (153) completam o top 5.

Diferentemente das etapas anteriores, a passagem por El Pinar não contará para o TCR Brasil, que retoma as atividades no fim de setembro no Velopark.

Confira abaixo a programação da etapa de El Pinar do TCR South America, que contará com a cobertura completa do Motorsport.com.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 15h - Treino Livre 1 Sexta-feira 17h30 - Treino Livre 2 Sábado 11h30 - Classificação Sábado 16h10 TCR TV Corrida 1 (25 minutos + 1 volta) Domingo 09h Star + e TCR TV Corrida 2 (30 minutos + 1 volta) Domingo 12h50 Star + e TCR TV

