Carregar reprodutor de áudio

Raphael Reis começou a etapa de Goiânia do TCR South America com um bom desempenho. O piloto larga da terceira colocação na corrida deste sábado.

Apesar de carregar 40 kg de lastro por ter conquistado duas poles na temporada, o brasiliense manteve o bom desempenho e segue na busca pela liderança do campeonato. A diferença para Fabricio Pezzini é de apenas 11 pontos, o argentino larga em quinto lugar.

No Q1 Raphael Reis esperou os minutos finais para acelerar a conseguir a vaga para a segunda parte do classificatório com o melhor tempo. Nos primeiros 12 minutos da o brasiliense ocupou o 18º lugar, nos cinco minutos finais forçou o ritmo e subiu para a sexta colocação.

Quando todos já imaginavam que as posições não iriam mais se alterar Reis cravou a melhor marca da sessão com o cronometrado zerado.

A segunda parte da classificação contou com doze pilotos classificados, desta vez Raphael Reis começou acelerando e rapidamente assumiu a segunda colocação. Os pilotos foram melhorando seus tempos nos cinco minutos finais da sessão e o piloto do Cupra Leon #77 precisava descontar 0.150s para o líder.

Na volta final o lastro de 40kg que Reis carregava fez diferença no desempenho e o piloto fechou a classificação com o terceiro lugar no grid.

"Não é o resultado que esperávamos, mas é positivo. Chegamos no quali com 40kg extras por causa das duas últimas poles e isso desgastou bastante o pneu na segunda volta. Nosso principal adversário no campeonato larga atrás da gente. Largar com a cabeça, o desgaste vai ser excessivo aqui, não conseguimos o melhor carro para o quali, vamos ver se para corrida a gente acerta a máquina ideal. Na última corrida foi o inverso, prefiro buscar a vitória à pole", disse Reis.

Neste sábado, às 16 horas, a ESPN4 transmite a corrida 1 ao vivo para todo o Brasil, no domingo a corrida 2 será transmitida no Star +.

Programação

SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 2022

11h35 a 12h25 – Classificação

16h00 a 17h00 – Corrida 1 - ESPN4 (Brasil)

DOMINGO 5 DE JUNHO DE 2022

08:30 a 09:30 – Corrida 2 Star+ (Brasil)

VERSTAPPEN APOSENTADO? Veja DEBATE de declaração sobre possível SAÍDA da F1 após término de contrato

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: