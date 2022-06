Carregar reprodutor de áudio

Com 19 carros no grid, o TCR South America se despede das pistas brasileiras em 2022 com o primeiro fim de semana de sua história em Goiânia. Inédita para a categoria, a pista viu Raphael Reis liderar tanto o shakedown quanto o primeiro treino livre, a bordo do CUPRA TCR #77 preparado pela equipe W2 Pro GP.

Em sua melhor passagem, o carro pole-position das duas etapas deste ano registrou 1min29s253. O segundo mais veloz do dia foi Juan Angel Rosso, com o Honda Civic FK7 #26 da Squadra Martino. Em seu primeiro contato com o traçado de 3.835m, o argentino ficou a apenas 0s322 do tempo de Reis.

Gabriel Lusquiños, com o Honda #22 da Crown Racing, o líder do campeonato Fabricio Pezzini, com o Lynk & Co #7 da PMO Motorsport, e o estreante Alceu Feldmann, com o CUPRA #17 da W2 Pro GP completaram o top5. O treino registrou seis pilotos no mesmo segundo, com o Audi #3 de Bia Figueiredo preparado pela Cobra Racing Team em sexto.

Pela classe Trophy, o goiano Renato Braga foi o mais veloz, cravando o oitavo tempo no geral com seu Honda #55.

Neste sábado acontecem o segundo treino livre, o quali e a primeira corrida do fim de semana.



O que eles disseram:



“Nós estamos com um carro muito rápido, neste treino aproveitamos para testar um stint longo para a corrida. Nas outras provas estávamos sempre rápidos, mas o ritmo de prova não era tão bom, por isso estamos preocupados em ter um carro constante brigar pela vitória. Eu me sinto muito bem aqui em Goiânia, a família está perto, amigos e vamos com tudo amanhã.”

Raphael Reis



“Foi um bom dia. Ainda não estamos como queremos, falta ainda um pouco para alcançar o Reis. Me parece que o carro tem um grande potencial e temos que seguir lapidando para amanhã, mas o resultado do dia de hoje não é casualidade. Assim que amanhã vamos fazer ajustes pontuais para voltar ainda mais firmes e lutar pela pole, que é o que queremos.”

Juan Angel Rosso



“Creio que foi bom. Não pudemos andar muito no shakedown, pois tivemos um problema justo no momento de nossa volta rápida quando éramos primeiros. Foi uma falta de combustível, a mesma coisa que nos aconteceu em São Paulo. Então pode ser problema em uma das bombas, que será trocada para amanhã. Estávamos em primeiro, depois os outros puseram pneus melhores e o Reis passou no final. Mas acredito que de pneus novos poderemos ter vantagem, pois meu tempo veio com um pneu em fresco, mas usado. Vai ser muito difícil lutar pela pole com Reis, mas temos que estar na disputa pelo segundo lugar pelo menos. Assim poderemos ser concorrentes na corrida, pois sabemos que nosso carro sempre tem um bom ritmo no final das provas.”

Fabricio Pezzini



“Eu comecei a correr na terra, eram carros dianteiros e eu estava empolgado de correr aqui porque sempre pilotei tração dianteira. Os carros daqui são ótimos, mas o sentimento de pilotar o carro tração dianteira é o mesmo do meu início de carreira. Eu estou bem feliz, finalmente consegui bater as datas para correr aqui e estou empolgado.”

Alceu Feldmann



CRONOGRAMA – ETAPA 3 – AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA



SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 2022

09:00 – 09:30 Treino livre 2

11:40 – 12:00 Q1

12:10 – 12:20 Q2

15:00 Corrida 1 - Abertura dos boxes

15:10 Corrida 1 – Fechamento dos boxes

15:12 Corrida 1 - Placa de 5 minutos

15:17 Corrida 1 - Volta de apresentação

15:20 Corrida 1 – Largada (15 voltas o 30 minutos)

15:50 Corrida 1 – Final

15:50 – 16:00 Corrida 1 – Pódio



DOMINGO, 5 DE JUNHO DE 2022

08:25 Corrida 2 - Abertura dos boxes

08:35 Corrida 2 - Fechamento dos boxes

08:37 Corrida 2 - Placa de 5 minutos

08:42 Corrida 2 - Volta de apresentação

08:45 Corrida 2 – Largada (17 voltas o 35 minutos)

09:20 Corrida 2 – Final

09:20 – 09:30 Corrida 2 – Pódio



LISTA DE INSCRITOS



W2 PRO GP

#77 Raphael Reis – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann – CUPRA TCR



COBRA RACING TEAM

#10 Adalberto Baptista – Audi RS3 Sedan 8V SEQ*

#03 Bia Figueiredo – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#37 Guilherme Reischl – Audi RS3 DSG*



SQUADRA MARTINO

#34 Fabio Casagrande – Honda Civic FK7*

#26 Juan Angel Rosso – Honda Civic FK7



PMO MOTORSPORT

#07 Fabricio Pezzini – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag – Lynk & Co 03 TCR

#5 Marcio Basso – Lynk & Co 03 TCR*



PMO RACING

#60 Juan Manuel Casella – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione – Peugeot 308 GTI TCR*

#87 Franco Farina – Peugeot 308 GTI TCR

#24 Federick Balbi – Peugeot 308 GTI TCR



CROWN RACING

#22 Gabriel Lusquiños – Honda Civic FK7

#55 Renato Braga – Honda Civic FK7*



SCUDERIA CHIARELLI

#35 Pedro Aizza – Hyundai Elantra

#12 Edson Reis – Hyundai Elantra*



PROP CAR RACING

#31 Roberto Possas – Alfa Romeo Giulietta*

(*)Copa Trophy



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 3



SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 2022

Quali

11:35 a 12:25 – YouTube TCR South America e TCR TV (Região)

Corrida 1

15:00 a 16:00 – ESPN4 (Brasil), TyC Sports 2 (Argentina) e TCR TV (Região)

20:30 – VTV Plus (Uruguai)



DOMINGO 5 DE JUNHO DE 2022

Corrida 2

08:30 a 09:30 – Star+ (Brasil), TyC Sports (Argentina), VTV (Uruguai) e TCR TV (Região)

