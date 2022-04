Carregar reprodutor de áudio

Nesse domingo, o TCR South America realizou a primeira etapa da temporada de 2022, no Velocitta.

Raphael Reis, que largou na ponta, venceu com tranquilidade a primeira prova do fim de semana da categoria. Fabricio Pezzini e Juan Angel Rosso completaram o pódio.

Raphael Reis fez uma boa largada e sustentou a primeira posição. Fabricio Pezzini, que largou em quarto, garantiu a segunda colocação logo na primeira volta. Juan Angel Rosso caiu para segundo, seguido de Antonio Junqueira-T.

Pablo Otero, que saiu da oitava posição, fez uma ótima largada e saltou para o quinto lugar.

Na terceira volta, Reis abria 3s de vantagem sobre Pezzini e liderava a prova com tranquilidade.

O safety car foi acionado na quinta volta depois de um toque entre Fabio Casagrande e Adalberto Baptista, com Baptista saindo da pista e batendo na barreira de pneus.

Na sétima volta, Casagrande foi obrigado a recolher depois de ter o seu pneu furado.

Durante algumas voltas, Pablo Otero colocou pressão em Bia Figueiredo, que sustentou a sexta posição.

Faltando 4 minutos para o final da corrida, Reis liderava com tranquilidade enquanto Juan Angel Rosso pressionava Pezzini, na tentativa de garantir a segunda posição.

A ordem se manteve até o final e Raphael Reis confirmou a vitória na primeira corrida do fim de semana do Velocitta.

