TCR South America: Rosário recebe segunda etapa da temporada 2023

O 100º Grande Prêmio Paladini será a segunda etapa do TCR South America em 2023. Após excelente início em Córdoba, a categoria viaja a Rosário (Santa Fé) para continuar a temporada liderada pelo argentino Ignacio Montenegro, da Squadra Martino, seguido de perto pelo brasileiro Galid Osman, da W2 Pro GP.

Desafiadora e técnica, a pista é exigente tanto mecanicamente para os bólidos quanto fisicamente para os pilotos. No traçado de quatro quilômetros encontramos diferentes possibilidades para ajustes das máquinas, iniciando por uma curva 1 de alta, uma longa reta oposta e o setor misto onde cada piloto precisará manejar com perfeição seu carro para tirar o melhor desempenho possível.

A etapa conta com a presença de 20 carros, entre eles os estreantes brasileiros Rafael Suzuki, Galid Osman, Diego Nunes e Pedro Cardoso e dos argentinos Gonzalo Alterio e Diego Gutierrez. Outro que estará no grid de largada será o local, também estreante em Córdoba, Fabián Yannantuoni.

As atividades de pista no Autódromo Ciudad de Rosario começam na sexta-feira com o shakedown, no sábado continuam com treinamento oficial e classificação. No domingo com as duas corridas já em formato consagrado.

CRONOGRAMA OFICIAL:

Sexta-feira 14/04

17h40 às 18h TCR SOUTH AMERICA – Shakedown

Sábado 15/04

09h00 às 09h30 TCR SOUTH AMERICA – Treinamento Oficial 1

11h30 às 12h TCR SOUTH AMERICA – Treinamento Oficial 2

14h05 às 14h25 TCR SOUTH AMERICA – Classificação 1

14h35 às 14h45 TCR AMÉRICA – Classificação 2 (12 melhores)

Domingo 16/04

09h10 TCR SOUTH AMERICA – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12h55 TCR SOUTH AMERICA – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

PILOTOS CONFIRMADOS

W2 Pro GP – CUPRA Leon TCR

#77 – Raphael Reis (Brasil)

#28 – Galid Osman (Brasil)

Cobra Racing Team – Audi RS 3 LMS SEQ/Toyota Corolla GRS TCR

#70 – Diego Nunes (Brasil)

#10 – Adalberto Baptista (Brasil)

Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR

#34 – Fábio Casagrande (Brasil)

#23 – Ignacio Montenegro (Argentina)

#15 – Enrique Maglione (Uruguai)

#60 – Juan Manuel Casella (Uruguai)

PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR

#1 – Fabricio Pezzini (Argentina)

#24 – Frederick Balbi (Uruguai)

#8 – Rafael Suzuki (Brasil)

Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

#69 - Gonzalo Alterio (Argentina)

PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR

#7 – Juan Pablo Bessone (Argentina)

#55 – Diego Gutiérrez (Argentina)

#20 – Pablo Otero (Argentina)

Toyota Team Argentina – Toyota Corolla GRS TCR

#17 – Bernardo Llaver (Argentina)

#33 – Manuel Sapag (Argentina)

Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra N TCR

#43 – Pedro Cardoso (Brasil)

Paladini Racing – Toyota Corolla GRS TCR

#2 – Juan Ángel Rosso (Argentina)

#5 – Fabian Yannantuoni (Argentina)

CAMPEONATOS

GERAL

Ignacio Montenegro (ARG) 75 pts Galid Osman (BRA) 55 Rafael Suzuki (BRA) 54

COPA TROPHY

Fabio Casagrande (BRA) 66 pts Adalberto Baptista (BRA) 61 Guilherme Reischl (BRA) 60

EQUIPES

PMO Motorsport 107 pontos Squadra Martino 101 W2 Pro GP 100

