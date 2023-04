Carregar reprodutor de áudio

A equipe W2 Pro GP, de Serafin Jr. e Duda Pamplona, foi anunciada como representante oficial do Grupo Volkswagen para a plataforma TCR na América do Sul a partir de 2023.

A estrutura, com sede no bairro da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, será responsável por importar carros e peças de marcas do grupo – CUPRA, Audi e Volkswagen – para todas as equipes da América do Sul. Além da parte de manutenção, a W2 ProGP será responsável também pela logística de entrega.

As negociações começaram no início de 2022, quando os chefes da equipe W2 Pro GP visitaram a sede da CUPRA, em Barcelona, na Espanha, e começaram a usar os carros da marca esportiva espanhola na temporada passada do TCR South America. O relacionamento cresceu ao longo do ano e o time se tornou um dos 12 representantes do Grupo Volkswagen para o TCR ao redor do mundo, o único na América Latina – são seis na Europa, um nos Estados Unidos, dois na Oceania e dois na Ásia.

A próxima etapa do TCR South America, a segunda da temporada 2023, será disputada no fim de semana do dia 16 de abril, em Rosario, na Argentina.

“Quando a gente optou por mudar para a CUPRA, tivemos uma reunião na fábrica e a ideia era implantar durante um ano para virar ‘dealer’ do grupo Volkswagen, que é detentora da marca CUPRA, da Audi e da Volkswagen”, disse Serafin Jr. “Em fevereiro do ano passado, a gente esteve na sede da CUPRA, tivemos muitas reuniões, começamos a trabalhar com eles durante o ano e foi tudo encaixando.”

“Eles precisavam ter um suporte no Brasil, na América do Sul, e deu tudo certo. Conseguimos finalizar essa parceria. A gente hoje é um revendedor oficial do grupo Volkswagen. A gente vai atender o TCR na América do Sul inteira. Então, a gente vai fazer a logística de tudo. E a ideia é atender as equipes do grupo aqui no Brasil. Vamos entregar o carro e dar todo o suporte técnico para os clientes na América do Sul, com engenharia, com toda a manutenção. E também pela logística das entregas, tudo o que envolve a operação.”

“A gente está nesse namoro com o grupo Volkswagen no TCR desde o início de 2022, quando a gente esteve na fábrica da CUPRA”, comentou Duda Pamplona. “Nossa ideia já era essa. Mas, claro, precisava de um ano pra gente trabalhar junto, para estabelecer uma confiança entre a equipe e a própria fábrica. A gente teve um contato muito direto com a com a fábrica, com a parte comercial, com a parte de engenharia, especificamente da CUPRA. E enfim, finalmente essa parceria deu certo. A gente está se tornando representante do grupo Volkswagen, que tem Audi, CUPRA e a própria Volkswagen, para vender peças e carros do TCR.”

“Então aqui na América do Sul, A W2 ProGP vai ser responsável por fazer esse tipo de venda, tanto de peça como de carro, e dar todo o suporte técnico e um auxílio logístico. A gente já está há dois anos na categoria, já tem um know how bom, já sabe o caminho das pedras. Vamos entregar onde ele quiser. Tem sempre a questão de prazos para entrega de carro, de peças, pela logística, pela distância. Então isso é um ponto importante que a gente sempre vai estar atento com os clientes, mas acho que o mais legal é ter uma equipe na América do sul que vai ser responsável para dar todo esse suporte para vender as peças. Então é uma grande responsabilidade e um desafio grande carregar a marca e colocar muitos CUPRA, Audi na pista.”

