A temporada 2023 do TCR South America foi aberta com um treino extra nesta quinta-feira no Autódromo Oscar Cabalen. Foi a primeira atividade oficial com os novos pneus Kumho na categoria e a competição se mostrou acirrada desde o início.

Com um recorde de 22 carros no treino, representando oito montadoras e pilotos de nacionalidades brasileira, uruguaia e argentina, o mais rápido do dia foi Juan Angel Rosso, com o Toyota Corolla #2 preparado pela equipe Paladini Racing. O argentino percorreu 16 voltas, a mais rápida em 1min34s348.

A seguir, veio a dupla da W2 Pro GP, com os CUPRA. Raphael Reis passou boa parte da sessão em primeiro, com a marca de 1min34s480. Ele superou seu novo companheiro de equipe, Galid Osman, pela margem mínima de 0s001.

O top 5 foi completado por outros dois Corollas de pilotos argentinos: o #5, de Fabian Yananntuoni, e o #17, de Bernard Llaver. Ignacio Montenegro completou apenas três voltas, mas foi rápido o suficiente para terminar em sexto, a menos de meio segundo de seu compatriota que liderou a sessão.

O treino registrou metade dos competidores no mesmo segundo do líder. Pela Copa Trophy, o mais veloz foi o atual campeão da classe, o brasileiro Fabio Casagrande com o Honda Civic da Squadra Martino, autor do 14º tempo no geral.

Os carros voltam a acelerar no sábado, para mais dois treinos livres e o quali. As corridas acontecem no domingo, com a primeira largada às 9h10 e a segunda às 12:55. Nesta sexta-feira acontece o dia de mídia da categoria, com atividades promocionais no Autódromo Oscar Cabalen.

“Continuo gostando da categoria e é sempre positivo começar assim. Mas tenho que ter frieza para avaliar o resultado perante os demais. Ótimo que, de cara, o carro seja rápido. Pois ainda há muito o que desenvolvermos, como acontece com qualquer carro que vai para a pista pela primeira vez. Sabia, pelo que mostrou o carro no ano passado, que seria rápido e é positivo iniciar a temporada desta forma”

Juan Ángel Rosso

“Hoje foi um dia mais de começar o ano e entender o carro como um todo. O resultado do treino foi muito positivo, não só pelo resultado, mas também pela quantidade de informações coletadas do carro. Optamos por não passar pneu e fazer um long run e estudamos bastante o desgaste do pneu, que faz muita diferença aqui no campeonato. Terminamos o dia bem satisfeitos, sentindo que estamos melhores que no ano passado. Espero que seja um campeonato muito bom, para poder chegar na final mais uma vez disputando o título.”

Raphael Reis

“Foi um bom início. Tivemos um treino de mais de uma hora e terminamos em P3, próximo do líder, que com certeza passou pneu diferentemente de nós. Eu e Raphinha viramos no mesmo centésimo praticamente, então estamos bastante competitivos. É um início bastante promissor e vamos trabalhar para melhor mais ainda até sábado. Ainda tinha uma última tentativa de pneus novos no finalzinho, mas deu bandeira vermelha e o treino foi encerrado antes de eu abrir a volta. Estou bastante animado”

Galid Osman

RESULTADOS

Juan Ángel Rosso (ARG) 1:34.348 Raphael Reis (BRA) 0.132 Galid Osman (BRA) 0.133 Fabian Yannantuoni (ARG) 0.398 Bernardo Llaver (ARG) 0.438 Ignacio Montenegro (ARG) 0.454 Fabricio Pezzini (ARG) 0.717 Rafael Suzuki (BRA) 0.927 Pedro Cardoso (BRA) 0.936 Juan Manuel Casella (URU) 0.972 Frederick Balbi (URU) 0.976 Walter Hernández (ARG) 1.098 Manuel Sapag (ARG) 1.309 Fabio Casagrande (ARG) 1.561 Pedro Nunes (BRA) 1.808 Gonzalo Alterio (ARG) 1.875 Juan Pablo Bessone (ARG) 2.135 Pablo Otero (ARG) 2.529 Guilherme Reischl (BRA) 4.660 Adalbero Baptista (BRA) 4.731 Enrique Maglione (URU) 5.046 Diego Gutierrez (ARG) 5.457

Relação de pilotos e equipes

W2 Pro GP – CUPRA León Competición TCR

#77 – Raphael Reis (Brasil)

#28 – Galid Osman (Brasil)

Cobra Racing Team – Audi RS 3 LMS SEQ/Toyota Corolla GRS TCR

#70 – Diego Nunes (Brasil)

#10 – Adalberto Baptista (Brasil) (T)*

Squadra Martino - Honda Civic Type R FK7 TCR

#34 – Fabio Casagrande (Brasil) (T)*

#23 – Ignacio Montenegro (Argentina)

#15 – Enrique Maglione (Uruguay) (T)*

#60 – Juan Manuel Casella (Uruguay)

PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR

#27 – Walter Hernández (Argentina)

#1 – Fabricio Pezzini (Argentina)

#24 – Frederick Balbi (Uruguay)

#8 – Rafael Suzuki (Brasil)

Alfa Racing – Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

#69 - Gonzalo Alterio (Argentina)

PMO Racing – Peugeot 308 GTI TCR

#7 – Juan Pablo Bessone (Argentina)

#55 – Diego Gutierrez (Argentina) (T)*

#20 – Pablo Otero (Argentina) (T)*

#37 – Guilherme Reischl (Brasil) (T)*

Toyota Team Argentina – Toyota Corolla GRS TCR

#17 – Bernardo Llaver (Argentina)

#33 – Manuel Sapag (Argentina)

Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra N TCR

#43 – Pedro Cardoso (Brasil)

Paladini Racing – Toyota Corolla GRS TCR

#2 – Juan Ángel Rosso (Argentina)

#5 – Fabián Yannantuoni (Argentina)

* Copa Trophy

