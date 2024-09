TCR South America: Thiago Vivacqua conquista top 10 na corrida 1 e é abalroado na corrida 2

Neste domingo Thiago Vivacqua disputou as duas provas da etapa de San Juan Villicum do TCR South America, na Argentina. O piloto do Toyota Corolla #07 terminou a primeira prova na décima posição e buscava um lugar no top 5 da corrida 2 quando foi abalroado por um concorrente em plena reta.

Partindo do 13º lugar do grid da corrida 1, Thiago Vivacqua fez boa largada e ao término na primeira volta aparecia no 11º posto. Na sequência o piloto seguia em uma disputa pelo décimo lugar, mas tinha que segurar os concorrentes que vinham atrás.

Após 15 minutos de prova o safety car foi acionado para a retirada do carro de um concorrente que escapou da pista, neste momento o piloto do Toyota Corolla #07 era o décimo colocado. Vivacqua fez uma relargada segura e manteve sua posição, o piloto abria vantagem para os carros que vinham atrás, mas não tinha possibilidade de atacar os concorrentes a frente.

Após 27 minutos de prova Thiago Vivacqua recebeu a bandeira quadriculada no décimo lugar, garantindo pontos importantes para o campeonato.

Na segunda corrida, partindo novamente do 13º lugar, Thiago Vivacqua ganhou duas posições na largada e aparecia em 11º. Na terceira volta o piloto brasileiro avançou para o nono lugar e tinha um excelente ritmo de prova.

Após cinco minutos de disputa Thiago era o oitavo colocado e seguia se aproximando dos concorrentes. Na sequência o piloto que havia avançado ao sétimo lugar aproveitou a disputa entre dois concorrentes para garantir o quinto posto, mas um dos pilotos fez uma manobra arriscada e como uma bigorna desgovernada atingiu carro de Vivacqua que abandonou a prova.

“Foi um domingo de sentimos distintos, na primeira prova terminamos no top 10, mas na segunda fui coletado quando disputava o sexto lugar em um acidente que eu não tive culpa nenhuma. Fiquei contente pela melhora no desempenho do carro, especialmente as que fizemos para a segunda prova, acho que resultou em uma melhora, não é a toa que conseguimos acompanhar o pelotão. Ainda acho que temos algumas coisas para melhorar para a etapa de Buenos Aires. Tinha tudo para terminar entre os cinco, mas fui acertado. Agora é seguir trabalhando para conseguir trazer bons resultados nas últimas etapas do campeonato.”

O próximo compromisso de Thiago Vivacqua pelo TCR South America acontece no dia 06 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.

