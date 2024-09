TCR South America: Com duplo top10 em Villicum, Raphael Reis encurta distância para líder

Raphael Reis cumpriu o dever estabelecido para o CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela W2 ProGP em San Juan Villicum no sétimo encontro da temporada de 2024 do TCR South America.

Com a missão de se aproximar do líder da tabela de classificação, o brasiliense apoiado pelo Banco BRB terminou as duas corridas da etapa no top10 da classificação e viu a diferença para o líder cair de 34 para 8 pontos.

Largando da oitava posição na primeira bateria, Reis fez movimentos importantes dentro da corrida contra adversários que disputam o título. O #77 ultrapassou Juan Ángel Rosso durante a prova e já nos metros finais concretizou a manobra contra Galid Osman para terminar na sexta posição.

Já na segunda bateria, partindo da segunda fila pela ordem de grid invertido, Reis esteve envolvido nas disputas mais intensas da etapa.

Em um toque com um concorrente, os comissários decidiram por bem punir o brasiliense, que ainda sim terminou a bateria no top10. Com a análise dos comissários depois da prova, Reis ainda ganhou mais uma posição na classificação e terminou a etapa com um sexto lugar na corrida 2

Com 322 pontos somados na temporada, Raphael Reis segue na segunda posição do campeonato e parte para Buenos Aires de olho na liderança do TCR South America e no título do TCR Brasil.

"Podemos considerar o fim de semana como positivo”, disse Rapha. “Chegamos a 34 pontos atrás do líder e saímos 8 atrás, mas sempre pensamos que poderia ter ido ainda melhor, tanto no quali quanto na corrida 2, ali senti que teria boas chances de vencer.

“Me envolvi em um acidente, um dos carros teve que abandonar e meu carro ficou muito torto, quase abandonei também. Foi um lance que me fizeram de sanduíche e isso danificou o carro.”

“Gosto de disputar com pilotos que jogam duro, mas sempre de forma limpa e hoje isso passou um pouco do limite para o desleal. Tínhamos a oportunidade de avançar no campeonato, mas ainda sim conseguimos manter dois brasileiros na disputa pelo título.”

“O campeonato é longo e a próxima corrida é em Buenos Aires, uma pista que eu gosto muito e venci nas duas últimas vezes que passamos por lá. Bom chegar também sem lastro na próxima etapa para decidir o título brasileiro, então estou com boas expectativas para a corrida."

O próximo compromisso acontece entre os dias 3 e 6 de outubro na capital argentina.

