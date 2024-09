TCR South America: Rossi confirma favoritismo e vence em San Juan Villicum

O argentino Matías Rossi, da Toyota Team Argentina, não deu chance para zebra e venceu a corrida 1 da sétima etapa do TCR South America, em San Juan Villicum. Rossi conseguiu manter a liderança mesmo com os problemas nos freios que persistiram durante a corrida. Juan Manuel Casella, da Squadra Martino, terminou em segundo e conseguiu mais um pódio na categoria. Completando o top-3 veio Matías Cravero, também da Squadra Martino, que surpreendeu a todos e chegou a disputar a vitória.

Entre os brasileiros, o melhor colocado foi Rafael Suzuki que terminou em quinto. Suzuki chegou a almejar o pódio, mas perdeu ritmo na parte final da corrida. Raphael Reis, vice-líder do campeonato, terminou em sexto e diminuiu a diferença para o líder do campeonato, o também brasileiro Pedro Cardoso, que foi o nono. Agora, 26 pontos separam os dois.

A corrida

A corrida 1 da sétima etapa do TCR South America começou animada. Juan Manuel Casella fez boa largada e ameaçou a liderança de Matías Rossi nas primeiras curvas do circuito de San Juan Villicum.

Pela terceira posição, Matías Cravero defendeu de forma contundente a ameaça do brasileiro Galid Osman. Pior para Galid, que caiu duas posições e ficou em sexto lugar na primeira volta. A briga inicial prejudicou o brasileiro, que terminou a corrida em sétimo.

Quem se beneficiou com essa disputa foi Rafael Suzuki, que ganhou duas posições e alcançou o quarto lugar na primeira volta e chegou a sonhar com o pódio. No fim, Suzuki terminou em quinto.

Após embate com Osman, Matías Cravero foi para cima de Casella e assumiu a segunda colocação.

Durante boa parte da corrida, Cravero e Rossi brigaram pela liderança. O uruguaio Juan Manuel Casella parecia se contentar com o terceiro lugar, porém faltando poucos minutos para o fim, Casella fez uma manobra espetacular e ultrapassou Cravero, garantindo o segundo lugar.

Rossi venceu de ponta a ponta a corrida 1 da etapa de San Juan Villicum e correspondeu às expectativas.

O líder do campeonato Pedro Cardoso terminou em nono lugar, após se aproveitar do erro de Yannantuoni que terminou com o carro na brita.

Raphael Reis, vice-líder, terminou em sexto.

Veja como está a disputa pelo título

1) Pedro Cardoso - 330 pontos

2) Raphael Reis - 304 pontos

3) Juan Ángel Rosso - 264 pontos

4) Juan Manuel Casella - 260 pontos

