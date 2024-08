Thiago Vivacqua já tem uma extensa experiência no automobilismo sul-americano e europeu, mas, agora, adicionará mais um traçado ao currículo na etapa do TCR South America no Uruguai. A corrida acontece neste fim de semana e marca o início da segunda metade do campeonato.

O piloto chega com muito ânimo em busca de bons resultados, assim como o que conquistou na etapa de Cascavel, quando foi o segundo colocado na prova do TCR Brasil.

"Vamos para mais uma etapa no Uruguai em busca de retomar os bons resultados no TCR South America. O circuito de Mercedes é uma pista nova para a maioria dos pilotos, então teremos um desafio para todos do grid, pois ainda não há referência com esse carro e talvez isso iguale as coisas", disse o competidor.

Vivacqua já competiu nos principais circuitos do automobilismo mundial e acumula vitórias e pódios em categorias como a Fórmula Renault 2.0, Euroformula, GT Open, DTM Trophy, Fórmula 3 Sul-americana e Porsche Cup. Diante de um repertório tão grande de pistas, ele terá oportunidade de competir em Mercedes pela primeira vez na carreira, no GP 400 anos de Soriano.

O autódromo tem traçado de 2.930 metros, nove curvas e localizado a cerca de seis quilômetros de Mercedes. A sua construção teve início em 2009 e tornou-se numa das obras mais importantes do país para o desenvolvimento do automobilismo.

A programação da etapa prevê um shakedow na sexta-feira, dois treinos livres e classificação no sábado. No domingo os pilotos retornam a pista para a disputa das duas provas válidas pela sexta etapa.

"É uma pista que ao observarmos notamos curvas desafiadoras, porém poucos pontos de ultrapassagens. Vamos levar novas ideias para melhorar nosso carro, principalmente no setup para pista seca para fazer uma boa classificação e conquistar um bom resultado".

