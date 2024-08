A temporada 2024 do TCR South America Banco BRB chegou à metade após a primeira das duas datas em solo uruguaio, quando dividiu a pista com o Kumho FIA TCR World Tour no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar. Nos quase quatro anos de história da categoria, após cinco etapas disputadas, nunca dois pilotos tinham dividido a primeira posição na tabela geral. Neste ano, o brasileiro Pedro Cardoso e o argentino Juan Ángel Rosso estão empatados com 248 pontos, seguidos de Raphael Reis, com 215.



Entre os fatos mais importantes ​​deste início de campeonato está o fato de as últimas seis vitórias terem sido conquistadas pelo Peugeot 308 TCR da PMO Racing. Rafael Suzuki levou três, Cardoso dois e o argentino Leonel Pernia a restante. Também neste ano, Reis, ao lado de Lucas Foresti na dupla em Interlagos, Rodrigo Baptista e Fabián Yannantuoni, venceram provas. Em nove etapas, foram seis vencedores diferentes, entre os quais Rosso, um dos líderes, não está incluído.

Nas poles, a briga também foi equilibrada com quatro (cinco se contarmos a etapa de duplas) pilotos e as três nacionalidades que hoje fazem parte do grid da categoria. Na primeira etapa do ano, a dupla Juan Manuel Casella e Ignacio Montenegro somou marcou a pole em Interlagos. Depois, apenas brasileiros com Baptista, Reis e Cardoso, em duas ocasiões.



Por sua vez, a partir deste ano é premiado o “Piloto Ademicon do Fim de Semana”, quem mais soma pontos durante os fins de semana. E os mesmos nomes também aparecem aqui com Reis, Digo Baptista, Leonel Pernía, Suzuki e Cardoso.



O domínio da PMO Racing tenha ficado marcado nesta última etapa. A equipe liderada por Damián Fineschi lidera a tabela dos “construtores”. Com 504 pontos, supera em mais de cem pontos a Paladini Racing, com 385, e a W2 Pro GP e a Squadra Martino, que têm 336. Estas duas últimas foram campeãs das temporadas 2021 e 2023, respectivamente.



Nas marcas, a Peugeot soma 6 vitórias e a CUPRA, Honda e Toyota somam uma vitória cada. As quatro montadoras que hoje fazem parte do TCR South America Banco BRB subiram ao alto do pódio pelo menos uma vez em 2024.



Na Copa Trophy, Guilherme Reischl, Fabio Casagrande e Enrique Maglione brigam pelo título. O brasileiro do CUPRA #37 lidera com 271, seguido pelo seu compatriota do Honda Civic #34 apenas três atrás e o uruguaio do Honda Civic #15 com 243. Sem descartes neste campeonato, as vitórias apontarão o campeão em caso de empate. Reischl soma duas vitórias, Casagrande cinco e Maglione apenas uma. Diego Gutierrez e Marcos Regadas completam o top 5 da tabela.



Ainda há um longo caminho a percorrer, mas já há sinais de que somente na última etapa o campeão será definido. Mercedes, no Uruguai e Villicum, Buenos Aires, Termas de Rio Hondo e Rosário na Argentina são as próximas etapas. Vale lembrar que após a prova de Termas, os pilotos necessariamente descartarão seus três piores resultados, sem poder descartar uma corrida onde tenham sido excluídos por motivos esportivos ou técnicos.



A próxima etapa do TCR South America Banco BRB será em Mercedes, na última visita aos circuitos do Uruguai desta temporada.

GIAFFONE CONTRA A PAREDE: Felipe vê RBR EM XEQUE e avalia MAX, McLaren, BRASIL na F1 e Lewis/Alonso

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!