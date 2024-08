Toques impedem Thiago Vivacqua de escalar em El Pinar pelo TCR South America

Thiago Vivacqua teve um domingo comprometido pelo resultado do sábado no TCR South America, em El Pinar. Em etapa conjunta com TCR World Tour no Uruguai, o acidente da classificação fez o piloto largar longe das primeiras filas.

Partindo do fundo do pelotão, Vivacqua tentava reencontrar o ritmo apresentado no shakedown que animou o piloto carioca. Porém, ainda na largada da primeira bateria, Vivacqua viu o Toyota Corolla TCR #07 se envolver em novo toque no fundo do pelotão que comprometeu novamente o desempenho de corrida do carro preparado pela Cobra Racing Team.

"A classificação nos prejudicou muito na corrida de hoje, quando se larga nessa região do grid tudo pode acontecer. Na primeira prova tomei um toque de um concorrente que quebrou a minha suspensão, depois fui atropelado por outro carro", disse.

A corrida de recuperação virou então uma prova de sobrevivência para o brasileiro terminar nos pontos nas duas corridas deste domingo. O piloto recebeu a bandeirada da segunda corrida na nona posição entre os carros inscritos no certame sul-americano.

Os estragos da primeira prova prejudicaram a performance na corrida 2. Agora temos que trabalhar no carro para a próxima etapa no Uruguai, temos cinco etapas pela frente e vamos buscar os bons resultados", concluiu Vivacqua.

Vivacqua agora mira a volta por cima em Mercedes, na abertura da segunda metade da temporada de 2024 do TCR South America nos dias 24 e 25 de agosto.