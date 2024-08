A segunda etapa do TCR World Tour em conjunto com o TCR South America não teve tantos motivos para comemoração para Rafael Suzuki. Após gabaritar a etapa de Interlagos, o piloto do Peugeot 308 TCR #8 preparado pela PMO Racing precisou se adaptar ao lastro de sucesso na etapa de El Pinar, no Uruguai. No fim, ele conseguiu dois resultados entre os dez primeiros, o segundo com mais um top5.

O paulista de 36 anos não conseguiu fazer uma boa classificação, e acabou largando apenas em 17º nas duas corridas deste domingo em El Pinar. Suzuki sofreu para escalar o pelotão nas duas corridas do dia. No fim, um sexto lugar pela manhã e um quinto à tarde o mantiveram na quarta colocação do campeonato, com 184 pontos.

"Foi uma etapa abaixo da expectativa para nós e nem digo só pelos 40 kg de lastro. Erramos no acerto da classificação e largar do fundo dificulta em ultrapassar. Na corrida 1 ainda conseguimos ultrapassar bem e estava na disputa pelo terceiro lugar até o fim, quando errei e perdi posições. Na segunda corrida fiquei vendido, não tinha praticamente ritmo algum para disputar e a largada em fila indiana tirou a chance de atacar com uma largada mais agressiva", concluiu Suzuki.

A etapa de El Pinar marcou a metade da temporada 2024 do TCR South America. Suzuki está agora 64 pontos atrás do líder, o também brasileiro Pedro Cardoso. Um motivo para animação é o fato de que os carros da Peugeot preparados pela PMO Racing venceram as últimas seis corridas do campeonato sul-americano.

O próximo encontro do TCR South America será na cidade de Mercedes, também no Uruguai, entre os dias 23 e 25 de agosto. O circuito tem 2.970 metros de extensão, com dez curvas.

