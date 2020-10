Copa Truck: Giaffone crava pódio na última volta em Cascavel

A Iveco Usual Racing fechou o fim de semana em Cascavel com pódio de Felipe Giaffone. O piloto, que foi quinto colocado na primeira corrida, conquistou o terceiro lugar na última volta, ao superar Danilo Dirani. Djalma Pivetta fez prova de recuperação e ficou a uma posição do top 10.

Giaffone largou da sexta fila na primeira corrida e escalou o pelotão para conquistar o quinto lugar, além de manter a regularidade para conservar os pneus com a alta temperatura da pista paranaense.

Já Pivetta largou da 22ª posição e se manteve longe de acidentes, ultrapassou concorrentes antes da metade da prova e chegou em 17º. Valdeno Brito venceu a corrida.

Na segunda, com grid invertido, Giaffone largou em quarto e, na última volta, conseguiu um pódio para equipe ao ultrapassar Danilo Dirani e segurar Paulo Salustiano até a linha de chegada. Foi o melhor resultado da equipe no fim de semana. Pivetta fez mais uma boa prova de recuperação e por pouco não chegou no top 10, o piloto terminou na 11ª colocação. A segunda corrida também foi ganha por Valdeno Brito.

Com o resultado, Felipe Giaffone assumiu a vice-liderança da Copa 3. A data da próxima etapa da Copa Truck será decidida posteriormente pela organização.

O que eles disseram:

Giaffone: "Na primeira parte da prova, a temperatura chegou a 115 graus, com pico de 118, e eu achei que fosse quebrar, mesmo tirando o pé. Vim tirando o pé. Daí na segunda, o Dirani foi embora, e a temperatura ficou baixinha, nos 110 graus, consegui dar uma acelerada, mas aí eu vacilei, esqueci de ligar a água, estava com um problema de aceleração, o caminhão estava acelerando sozinho, me desconcentrei. E aí o que acontece? Se você liga depois de quatro ou cinco voltas, e o disco está em torno de 600, 700 graus, o freio não funciona mais, então fiquei sem os freios traseiros principalmente, mas o Salustiano, que vinha atrás, teve problema também, tomei um toque, furou o pneu traseiro no fim. Mas foi muito bom ter pelo menos terminado as duas provas, é um sinal que estamos evoluindo. Temos muito a fazer, mas estou animado. Preciso chegar nas próximas para poder participar da final, vamos ver."

Pivetta: "Na sexta-feira, o caminhão apresentou problemas mecânicos já nos treinos livres, e isso acabou comprometendo um pouco o fim de semana inteiro. A equipe trabalhou duro para recuperar e colocar o truck em condições de ir para a corrida, mas ele sofreu nas duas provas com perda de potência. E aí com isso fiz o que foi possível para terminar as provas, correr até o fim, mas sabia que não tinha plenas condições para lutar de igual para igual com os outros caminhões."

Live com Christian Fittipaldi: a vida na Indy, os acidentes e a oportunidade em Hollywood

PODCAST: Kimi Raikkonen, 'apenas' um grande personagem ou um verdadeiro campeão?