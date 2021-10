A Iveco Usual Racing começou com o pé direito a oitava etapa da Copa Truck no inédito Autódromo Potenza em Lima Duarte (MG). Felipe Giaffone dominou as ações deste sábado e colocou o #4 na pole position, com quatro décimos de vantagem sobre Beto Monteiro.

Djalma Pivetta foi o 16º colocado e Raphael Abbate, estreante na categoria, foi o 12º entre os 23 caminhões.

Os brutos da classe Pro foram os primeiros a ir para a pista no treino classificatório, Giaffone escapou do traçado nos primeiros minutos, mas conseguiu evitar a batida e voltou para a sessão de treino. Na sequência, a bandeira vermelha foi acionada após Paulo Salustiano bater no caminhão de Roberval Andrade e escapar.

No retorno das atividades, Felipe mostrou a força de um multicampeão e conquistou a vaga no Top Qualifying após cravar a melhor marca da classificação, com 1s4 de diferença para o segundo colocado.

"Foi realmente muito bom fazer a pole, tínhamos um caminhão muito acertado", comentou Giaffone. "No treino anterior, vimos que o truck era forte, mas demos um ajuste fino no final que fez a diferença. A pista é muito legal, mas bem complicada, não aceita erros e é bem travada, então agora vou comemorar essa pole e me concentrar bem para tentar trazer a vitória amanhã."

Os caminhões da Super Truck entraram na pista para a continuidade da classificação, Pivetta e Abbate conduziam os caminhões da Iveco. O primeiro teve um quali movimentado, com direito a pit stop, e ficou com o 16º tempo, já o segundo ficou com a 12ª posição.

"A pista é muito desafiadora, uma curva atrás da outra e todas muito técnicas", disse Djalma sobre o traçado. "Amanhã eu vou ter que ter paciência porque largo no meio do pelotão. Vou me concentrar para aproveitar os erros dos outros e tentar conquistar um bom resultado para a equipe."

No Top Qualifying - o grupo dos oito melhores - Giaffone foi dominante. Nos primeiros minutos, o piloto cravou a melhor marca do fim de semana em Potenza e com o tempo de 1:51.093 garantiu a pole.

A equipe Iveco volta a pista neste domingo para a disputa das duas corridas da etapa, ambas com transmissão ao vivo pela Band e Sportv, a partir das 13h20.

