Francesco Bagnaia derrubou o favoritismo de Marc Márquez como "rei de Austin" e cravou a pole da etapa das Américas da MotoGP. O italiano da Ducati liderou o treino classificatório deste sábado (2) com um tempo de 2:02.781 e sai da ponta pela terceira vez consecutiva.

Fabio Quartararo e o hexacampeão completam a primeira fila. O líder do campeonato jogou com o "regulamento em baixo do braço", se contentou com a segunda colocação e sai colado em Pecco, seu principal adversário pelo título.

Q1

Joan Mir, Franco Morbidelli, Álex Márquez, Danilo Petrucci, Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Luca Marini, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Miguel Oliveira, Iker Lecuona participaram do Q1.

Espargaró não começou bem a sessão e caiu na Curva 12 logo na sua primeira volta, adicionando mais uma queda ao seu complicado fim de semana, e teve que ir aos boxes para reparos rápidos.

Mir liderou os primeiros minutos, com um tempo de 2:03.872, seguido de Morbidelli na zona de classificação ao Q2. Márquez e Rossi eram os pilotos mais perto do top 2 até o momento. Oliveira também caiu em sua volta rápida e foi para o fim da classificação junto a Espargaró.

Nas últimas voltas, Marini anotou 2:03.410 e pulou para a primeira colocação, jogando o atual campeão mundial, que também avançou à parte final, para o segundo lugar. Morbidelli não melhorou seu tempo e terminou em terceiro, fora do Q2. Rossi ainda caiu na sua volta final.

Classificação do Q1

Q2

Participaram da disputa pela pole Marini e Mir, classificados do Q1, e Jack Miller, Takaaki Nakagami, Álex Rins, Jorge Martín, Johann Zarco, Pol Espargaró, Brad Binder, Bagnaia, Quartararo e Márquez, que marcaram os melhores tempos combinados dos treinos livres.

Martín liderou as primeiras passagens com um tempo de 2:03.278, seguido de Márquez, que superou seu compatriota pouco depois com 2:03.209. Nakagami aparecia em terceiro fechando a primeira fila parcial com duas Hondas. Quartararo estava com o quinto melhor tempo até então.

Nas últimas voltas, Bagnaia superou todos os rivais com 2:02.781 e cravou a pole position pela terceira vez seguida. Quartararo também melhorou seu tempo e subiu para segundo, jogando Márquez, que completa a primeira fila, para o terceiro lugar.

Classificação do Q2

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: