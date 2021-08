A equipe Iveco Usual Racing chega a Tarumã, no Rio Grande do Sul, para iniciar a segunda metade da temporada da Copa Truck e manter o bom rendimento apresentado nas quatro primeiras etapas.

Djalma Pivetta subiu ao pódio em Cascavel ao chegar na quarta colocação na SuperTruck, na última etapa dupla e ocupa o oitavo lugar na classificação da categoria. O piloto espera repetir no sul os bons resultados e entrar na briga pelo top 5.

"Em Cascavel, subi ao pódio pela primeira vez na temporada, agora quero repetir a conquista e avançar na classificação da SuperTruck", comentou Pivetta. "Tarumã será interessante para o nosso caminhão e estou confiante para a etapa."

Já Felipe Giaffone faz uma temporada extremamente forte: venceu a prova inaugural em Goiânia e subiu ao pódio em ao menos uma corrida em todas as etapas. O multicampeão nos caminhões ocupa o terceiro lugar na classificação geral e se coloca como um dos postulantes ao título.

"Estamos animados para Tarumã", disse o piloto. "O Iveco costuma andar bem no traçado de lá. Estou esperançoso para este fim de semana, o caminhão está super confiável nesta temporada, a única quebra foi uma coisa simples e fácil de se resolver. Estou animado para a próxima etapa."

Valmir Benavides, o "Hisgué", segue no comando do caminhão #2 da equipe, o experiente piloto ocupa a sétima posição na classificação geral e vem fazendo uma temporada consistente.

As atividades de pista serão muito importantes para o desenvolvimento e adaptação de equipes e pilotos. A etapa conta com dois treinos livres na sexta-feira, um no sábado, próximo da classificação no sábado e duas provas no domingo.

As duas provas da quinta etapa da Copa Truck terão transmissão ao vivo, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Band e canais SporTV.

